Blokecore, sneakers y gafas retro: los looks que dominarán el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está impactando distintos sectores económicos en Colombia, y la industria de la moda no es la excepción. Las camisetas de fútbol dejarán de ser una prenda exclusiva para los estadios y se convertirán en protagonistas de los looks urbanos gracias a tendencias como el blokecore, la nostalgia retro y la estética resort.

Según proyecciones de Protela, la temporada mundialista podría impulsar hasta un 30 % el crecimiento en las ventas de las empresas del sector moda, impulsadas por consumidores que buscan nuevas formas de expresar su pasión por el fútbol a través de la ropa, los accesorios y el estilo personal.

El fútbol inspira las tendencias de moda para el Mundial 2026

La influencia del fútbol sobre la moda urbana se ha fortalecido en los últimos años y alcanzará uno de sus puntos más altos durante el Mundial 2026. Para Santiago Barrientos, cofundador de SBQ, este fenómeno va más allá del deporte y se convierte en una expresión cultural que redefine la forma de vestir.

“El Mundial representa una temporada de enorme relevancia para toda la economía del país, y la moda emerge en ella con una fuerza sin precedentes. Nos encontramos ante un momento único donde el sentimiento colectivo se une bajo un mismo propósito, impulsando a las personas a experimentar nuevas estéticas y transformar su estilo diario”, explicó.

De acuerdo con el experto, la combinación entre pasión deportiva y tendencias urbanas permitirá que las camisetas de fútbol lideren propuestas innovadoras en las calles, demostrando que pueden adaptarse a la cotidianidad con sofisticación y personalidad.

Blokecore y Sport-Chic: la camiseta de fútbol será la protagonista

Una de las tendencias más fuertes para el Mundial 2026 será el blokecore, una corriente inspirada en la cultura futbolera británica que convierte las camisetas deportivas en el eje principal del atuendo.

La clave está en equilibrar las prendas deportivas con piezas más estructuradas. En el caso de los hombres, las camisetas podrán combinarse con pantalones rectos de corte relajado o bermudas amplias de estilo urbano.

Para las mujeres, las opciones incluyen faldas plisadas cortas o largas y pantalones de vestir de tiro alto. Llevar la camiseta suelta o semi-fajada ayudará a crear una apariencia moderna y equilibrada entre lo casual y lo elegante.

La nostalgia de los años 90 regresa con fuerza

Otra de las tendencias que dominarán la temporada mundialista será la inspiración retro de finales de los años noventa, una época recordada por algunos de los momentos más icónicos de la historia del fútbol.

Esta corriente apuesta por prendas holgadas, sneakers de estética urbana y accesorios llamativos. Entre ellos, las gafas de sol ocuparán un lugar privilegiado.

Las monturas grandes, los lentes tipo piloto, las siluetas envolventes y los marcos metálicos serán algunas de las apuestas más populares. Asimismo, los lentes translúcidos en tonos amarillos, rojos suaves y azules aportarán un toque vintage que complementará los colores de las selecciones y equipos favoritos.

Estética resort: comodidad y frescura para vivir el Mundial

El Mundial 2026 coincidirá con una temporada de vacaciones y altas temperaturas en gran parte del hemisferio norte, razón por la cual la estética resort también ganará protagonismo.

Esta tendencia se caracteriza por prendas ligeras, versátiles y funcionales que permiten disfrutar de los encuentros deportivos sin sacrificar comodidad. Además, el cuidado personal se integrará al estilo mediante perfumes con notas cítricas y frutales, ideales para mantener una sensación de frescura durante largas jornadas de celebración y encuentros futboleros.

Las gafas de sol serán el accesorio estrella del Mundial 2026

Más allá de las camisetas de fútbol, los accesorios jugarán un papel fundamental en la construcción de los looks mundialistas. En particular, las gafas de sol se perfilan como uno de los productos más buscados por los aficionados.

Según SBQ, estos accesorios ayudarán a aportar equilibrio visual, originalidad y personalidad a los outfits deportivos. Los diseños retro minimalistas y las siluetas audaces serán clave para transformar una camiseta de fútbol en una declaración de estilo contemporáneo.

Con la llegada del Mundial 2026, la moda y el deporte volverán a encontrarse para dar paso a una temporada donde la pasión futbolera se expresará no solo en las tribunas, sino también en las calles, convirtiendo cada outfit en una celebración del evento deportivo más importante del planeta.