Colombia se tomó la inauguración del Mundial 2026: Shakira, Ryan Castro y J Balvin brillaron en México

El Mundial 2026 comenzó con una ceremonia cargada de música, color y referencias culturales en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Y aunque el foco deportivo estaba puesto en el arranque oficial del torneo, Colombia también tuvo su propio momento dentro del espectáculo.

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La cuota colombiana estuvo encabezada por Shakira y J Balvin, dos de los artistas latinos con mayor impacto internacional, quienes hicieron parte de una nómina musical que reunió a figuras como Burna Boy, Alejandro Fernández, Maná y Belinda, entre otros artistas invitados.

¿Qué hizo Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

Shakira volvió a marcar presencia en una Copa del Mundo, un escenario que conoce muy bien desde el éxito global de ‘Waka Waka’ en Sudáfrica 2010. Esta vez, la barranquillera fue una de las protagonistas de la ceremonia de apertura en México junto a Burna Boy, con la interpretación de ‘Dai Dai’, canción oficial del torneo.

Su participación volvió a despertar comentarios entre los fanáticos, no solo por el peso que tiene en la historia musical de los mundiales, sino porque su nombre ya quedó asociado a varios de los momentos más recordados de este tipo de espectáculos.

J Balvin también representó a Colombia en México

Otro de los colombianos que hizo parte del show fue J Balvin, quien se sumó a la ceremonia inaugural en un momento donde la música latina sigue ocupando espacios centrales en eventos globales. Su presencia en el arranque del Mundial reafirmó el lugar que el reguetón y los sonidos urbanos latinos han ganado en escenarios que antes parecían reservados para otro tipo de artistas.

El paisa fue mencionado entre los artistas participantes de la ceremonia en México, junto a nombres como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.

La participación de J Balvin también tiene una carga simbólica para la música colombiana, mientras Shakira representa una historia mundialista ya consolidada, Balvin aparece como parte de una generación que llevó el reguetón hecho en español a festivales, premiaciones y escenarios internacionales.

¿Ryan Castro también estuvo en la inauguración?

En redes sociales varios usuarios empezaron a mencionar a Ryan Castro dentro de la conversación sobre la cuota colombiana en la inauguración. Sin embargo, en las fuentes abiertas consultadas para esta nota no aparece confirmado oficialmente dentro de la lista principal de artistas anunciados para la ceremonia en México.

Por ahora, la participación confirmada por medios internacionales y listados previos corresponde a Shakira y J Balvin. Si se confirma la aparición de Ryan Castro mediante video oficial, publicación del artista o reporte de FIFA, su presencia sumaría otro nombre colombiano a una noche marcada por el dominio latino en el arranque del Mundial.

Colombia no abrió en la cancha, pero sí sonó en el Mundial

La inauguración del Mundial 2026 tuvo un detalle especial: fue la primera de tres ceremonias de apertura, una por cada país anfitrión: México, Canadá y Estados Unidos. El torneo, además, será el más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.

En ese contexto, la presencia de Shakira y J Balvin no pasó desapercibida. Colombia no fue protagonista del primer partido del torneo, pero sí hizo parte de la banda sonora inicial de un Mundial que comenzó con una señal clara: la música latina sigue siendo uno de los lenguajes más poderosos para conectar con audiencias globales.