Shakira se quedó bailando merengue con su hermano en la cancha tras inaugurar el Mundial 2026

El Mundial de la FIFA 2026 arrancó oficialmente con una ceremonia espectacular en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México. Ante miles de espectadores y previo al pitazo inicial del partido inaugural entre México y Sudáfrica, Aunque los ojos del planeta entero estaban puestos en el rodar del balón, Colombia terminó llevándose un protagonismo absoluto en las plataformas digitales gracias a una divertida e inesperada escena protagonizada por la barranquillera Shakira.

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El talento colombiano brilló con fuerza en la nómina musical del evento, la cual estuvo encabezada por la propia Shakira y el paisa J Balvin. La cuota nacional compartió escenario con grandes estrellas internacionales de la talla de Burna Boy, Alejandro Fernández, Maná, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.

Con este despliegue de talento, la presencia de J Balvin en el arranque del certamen reafirmó la total consolidación y el respeto que los sonidos urbanos y el reguetón han ganado en los escenarios globales más esquivos de la industria.

Shakira y un regreso triunfal con sabor a ‘Dai Dai’

La expectativa mayor de la jornada estaba puesta sobre Shakira, quien regresó con honores al torneo que la coronó como la reina indiscutible de las Copas del Mundo tras el éxito global de ‘Waka Waka’ en 2010. En esta ocasión, la barranquillera fue la encargada de encender la fiesta junto al artista nigeriano Burna Boy, interpretando por primera vez en vivo ante el planeta entero ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026.

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La energía de su presentación musical ratificó por qué sigue siendo una de las artistas latinas con mayor impacto internacional. Sin embargo, el momento cumbre y más comentado en las redes sociales ocurrió inmediatamente después de finalizar la presentación musical.

Fiel a su espontaneidad y alegría caribeña, Shakira se dejó llevar por la emoción del momento. En plena cancha de fútbol del Estadio Azteca y ante la mirada atónita de millones de televidentes, la cantante fue captada bailando merengue de manera muy efusiva junto a su hermano, tras salir de su importante presentación.

Las imágenes de los hermanos disfrutando del ritmo en el césped del estadio no tardaron en hacerse virales en redes sociales como X e Instagram, desatando miles de reacciones de ternura y risas entre sus fanáticos.

No obstante, el estricto y milimétrico cronograma de la transmisión oficial obligó a que la fiesta improvisada terminara pronto. Debido a la logística del show, miembros de la organización de la FIFA tuvieron que intervenir de manera respetuosa en el terreno de juego para retirarla a ella y a su hermano de la cancha.

Colombia no abrió en la cancha, pero sí sonó en el Mundial

La inauguración del Mundial 2026 tuvo un detalle especial: fue la primera de tres ceremonias de apertura, una por cada país anfitrión: México, Canadá y Estados Unidos. El torneo, además, será el más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.

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En ese contexto, la presencia de Shakira y J Balvin no pasó desapercibida. Colombia no fue protagonista del primer partido del torneo, pero sí hizo parte de la banda sonora inicial de un Mundial que comenzó con una señal clara: la música latina sigue siendo uno de los lenguajes más poderosos para conectar con audiencias globales.