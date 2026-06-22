¿Quién fue Clive Davis, el legendario productor que descubrió a Whitney Houston?

Fotografía de archivo del 31 de enero de 2026 que muestra al poderoso ejecutivo de la industria musical Clive Davis posando en la alfombra roja de la gala previa a los Premios Grammy en Los Ángeles, California (EE. UU.). EFE/ Chris Torres/ ARCHIVO

La industria de la música global está de luto. Este lunes 22 de junio se confirmó el fallecimiento de Clive Davis, uno de los productores discográficos, ejecutivos y cazatalentos más grandes y revolucionarios de todos los tiempos. Con su partida, el arte sonoro despide al hombre que, con un instinto incomparable y un denominado “oído de oro”, transformó las listas de éxitos durante más de cinco décadas.

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Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1932, Davis no inició su camino entre instrumentos musicales, sino entre leyes. Graduado de la Escuela de Derecho de Harvard, ingresó a Columbia Records como abogado a comienzos de los años 60. Sin embargo, su destino cambió radicalmente en 1967 cuando fue nombrado presidente de la compañía.

Fue en el mítico Festival de Pop de Monterey donde demostró por primera vez su visión revolucionaria al fichar a una joven e irreverente Janis Joplin, abriendo las puertas del sello al rock contracultural de la época. A partir de allí, su firma se convirtió en sinónimo de éxito, impulsando las carreras de agrupaciones y artistas de la talla de Chicago, Billy Joel, Bruce Springsteen y Aerosmith.

El visionario detrás del fenómeno Arista y el descubrimiento de una reina

Tras su salida de Columbia, Davis fundó Arista Records en 1974, un sello independiente que se transformaría en un gigante de la industria bajo su dirección. Fue bajo este techo donde revivió la carrera de Carlos Santana con el histórico álbum Supernatural y donde potenció a figuras de la música disco y el pop como Barry Manilow y Dionne Warwick.

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No obstante, el hito más grande de su trayectoria ocurrió a principios de los años 80, cuando en un pequeño club de Nueva York escuchó cantar a una adolescente de 19 años. Esa joven era Whitney Houston. Davis se convirtió en su mentor, protector y coequipero, moldeando una de las carreras más brillantes y exitosas de la historia de la música pop. La relación entre ambos trascendió lo profesional, consolidándose como uno de los binomios más icónicos del espectáculo.

Ganador de múltiples premios Grammy y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll desde el año 2000, Clive Davis continuó marcando la pauta en las décadas siguientes a través de RCA y J Records, apadrinando a nuevas estrellas de la era contemporánea como Alicia Keys, Kelly Clarkson y Jennifer Hudson.

Clive Davis no solo vendió cientos de millones de discos; enseñó al mundo cómo escuchar el talento en bruto y convertirlo en leyenda.

¿Cuándo falleció Whitney Houston?

La partida de Whitney Houston, el 11 de febrero de 2012, significó uno de los golpes más devastadores y trágicos en la historia de la música contemporánea. Aquella imponente y prodigiosa voz, apodada de manera unánime como “La Voz”, se apagó de forma prematura a los 48 años en la víspera de la entrega de los premios Grammy, dejando un vacío imposible de llenar en la cultura pop.

La talentosa artista falleció a causa de un ahogamiento accidental en la bañera de su habitación en el hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles. De acuerdo con el informe forense oficial revelado semanas después de su muerte, los factores que contribuyeron al trágico desenlace incluyeron los efectos de una enfermedad cardíaca y el consumo crónico de cocaína, sustancia que fue hallada en su organismo en los exámenes toxicológicos.