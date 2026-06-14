Él era Gaspar Prim ‘Gaspi’, el youtuber argentino que también murió en el accidente aéreo de Brasil

La tragedia que enlutó este domingo a la industria del entretenimiento en Río de Janeiro tiene un alcance aún mayor del reportado inicialmente. Tras la confirmación del fallecimiento del cantante estadounidense Oliver Tree, las autoridades brasileñas han ratificado que entre los ocupantes del helicóptero siniestrado también se encontraba Gaspar Prim, ampliamente conocido en el mundo digital como ‘Gaspi’, el popular youtuber argentino.

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Gaspar Prim de 25 años había logrado consolidar una comunidad masiva en plataformas como YouTube e Instagram, donde su estilo irreverente y sus videos de humor callejero lo convirtieron en un referente para millones de jóvenes en América Latina. Su presencia en la aeronave junto al artista estadounidense ha dejado a sus seguidores en estado de shock, inundando las redes sociales con mensajes de incredulidad y condolencias tras conocerse la confirmación oficial por parte de las autoridades locales.

Detalles del accidente aéreo

El accidente ocurrió durante la mañana de este domingo cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo, precipitándose sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos. El impacto generó un incendio de grandes proporciones, complicando inicialmente las labores de identificación de los cuerpos.

Según los reportes de la Policía Civil de Río de Janeiro y la información confirmada por CNN Brasil, en el helicóptero donde viajaban Oliver Tree y ‘Gaspi’ también se encontraban Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves, bajo el mando del piloto Alexandre Souza. Lamentablemente, el choque resultó fatal para todos los ocupantes de ambas aeronaves, incluyendo al piloto del segundo helicóptero, Charles Marsillac.

El teniente coronel Fabio Contreiras, del Cuerpo de Bomberos de Río, explicó que la investigación se encuentra en una fase preliminar debido a la magnitud de los destrozos. “Partes del avión están dispersas a cientos de metros de distancia... realmente necesitamos obtener las grabaciones y los vídeos para entender exactamente lo que sucedió”, indicó el oficial, mientras la escena permanecía acordonada por las autoridades forenses.

La muerte de ‘Gaspi’ marca un momento doloroso para el ecosistema de creadores de contenido en español. El joven, que se caracterizaba por su cercanía y por llevar su estilo humorístico a distintas ciudades de la región, se encontraba en Brasil en el marco de una serie de viajes y proyectos colaborativos. A medida que pasan las horas, amigos, colegas y seguidores han comenzado a despedir al youtuber, recordando su particular forma de ver el mundo.