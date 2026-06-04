“Murió de tristeza”: Falleció Marjane Satrapi, autora de la novela gráfica Persépolis

En esta imagen de archivo, la directora e ilustradora Marjane Satrapi posa para los fotógrafos a su llegada a la presentación de su película "La Banda de las Jotas", en la 7ma edición del Festival Internacional de Cine de Roma, en Roma, el 16 de novie

Hablar de Persépolis es hablar de una de esas obras que lograron hacer algo difícil, contar la historia política de un país desde la mirada íntima de una niña. Marjane Satrapi, la artista gráfica, cineasta y escritora franco-iraní que convirtió su infancia en Irán, el exilio y la resistencia frente al autoritarismo en una novela gráfica leída en todo el mundo, murió en París a los 56 años.

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La noticia fue confirmada este jueves 4 de junio por medios internacionale que destacaron el impacto de Satrapi como una de las creadoras más influyentes de las últimas décadas. Su nombre quedó ligado para siempre a Persépolis, una obra autobiográfica en la que narró su infancia en Teherán durante la revolución islámica, la guerra entre Irán e Irak y su posterior vida en Europa.

¿Quién fue Marjane Satrapi?

Marjane Satrapi nació en Irán y se convirtió en una de las voces más reconocidas de la novela gráfica contemporánea. Aunque su obra estuvo marcada por la memoria personal, nunca se quedó únicamente en lo autobiográfico. Sus libros hablaron de familia, miedo, represión, deseo de libertad, identidad, exilio y de esa sensación de crecer en medio de un mundo que se rompe políticamente mientras la vida cotidiana intenta seguir.

Persépolis, publicada originalmente a comienzos de los años 2000, la llevó al reconocimiento internacional. La obra no solo retrató el impacto de la revolución islámica en la sociedad iraní, sino que también mostró las contradicciones de una niña y luego una joven que debía encontrar su lugar entre la vigilancia política, las normas religiosas impuestas, la guerra y el desarraigo.

Su fuerza estaba precisamente en eso: Satrapi no explicaba Irán como una postal distante ni como una noticia internacional más. Lo hacía desde la cocina, la escuela, la familia, la ropa, la música prohibida, las conversaciones incómodas y el miedo. Con trazos en blanco y negro, logró construir una memoria política profundamente humana.

‘Persépolis’, la obra que la volvió universal

El impacto de Persépolis fue tan grande que la historia llegó al cine en 2007, en una película animada codirigida por Satrapi y Vincent Paronnaud. La adaptación ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes y fue nominada al Óscar como mejor película animada, lo que terminó de convertir la obra en un referente cultural global.

Pero más allá de los premios, Persépolis se volvió importante porque abrió una conversación sobre Irán desde un lugar distinto al de los discursos oficiales o los titulares de guerra. Satrapi mostró que detrás de los grandes procesos políticos hay niñas que crecen, familias que resisten, mujeres que negocian su libertad todos los días y personas que intentan vivir con dignidad incluso cuando el poder les exige silencio.

La obra también fue una puerta de entrada para muchas lectoras y lectores jóvenes a temas como el exilio, la censura, los derechos de las mujeres y la violencia de los regímenes autoritarios. Por eso, aunque nació de una historia personal, terminó convertida en una memoria compartida.

La muerte de Marjane Satrapi deja una ausencia enorme en la cultura contemporánea, pero también una obra que sigue hablando con una claridad incómoda y necesaria. Porque Persépolis no solo contó lo que significaba crecer en Irán bajo un régimen autoritario. También recordó que la memoria, cuando se dibuja con honestidad, puede convertirse en una forma de resistencia.

“Marjane Satrapi murió de tristeza más de un año después del deceso de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida”, indicaron sus allegados en un comunicado transmitido este jueves a la AFP.