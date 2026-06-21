Yeferson Cossio aseguró que hacer un streaming con Iván Cepeda no significa que lo apoye en la segunda vuelta

Iván Cepeda, candidato presidencial y Yeferson Cossio, creador de contenido. (Foto: Captura de streaming en Kick - 20 de junio 2026)

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

El creador de contenido Yeferson Cossio aclaró que la transmisión en vivo que realizará con el candidato presidencial Iván Cepeda no representa un respaldo político a su aspiración de cara a la segunda vuelta presidencial.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el influenciador explicó que viajó a Bogotá para participar en el encuentro virtual, previsto para la noche de este sábado, y aprovechó para responder a quienes han interpretado la actividad como una muestra de apoyo al aspirante.

También le puede interesar: “Les propongo votar por la vida”: El llamado de Iván Cepeda pocas horas antes de la segunda vuelta

Yeferson Cossio reveló que hacer un streaming con Iván Cepeda no significa que lo apoye para la segunda vuelta

“Que yo haga un stream con Cepeda no significa que yo apoye a Iván Cepeda”, afirmó.

Cossio aseguró que, debido al alcance de sus plataformas digitales, considera que tiene la responsabilidad de servir como un canal para que diferentes figuras puedan transmitir sus mensajes a públicos que quizá no alcanzan por otros medios.

Lea también: “Nada de triunfalismos, el partido se acaba con el pitazo final”: Abelardo De la Espriella envía contundente mensaje antes de la segunda vuelta

“De hecho, estoy usando mi responsabilidad al tener estos canales tan masivos de comunicación para que los candidatos puedan expresarse y hacerles llegar a todas las personas que quizá por otros medios no pueden llegar sus estrategias”, manifestó.

El influenciador explicó además que el candidato necesitaba un espacio para dirigirse a los ciudadanos, luego de que, según indicó, se presentaran inconvenientes con otra transmisión que estaba prevista.

Puede leer: “Hay garantías sobre garantías”: Registraduría reporta normalidad en la logística para la segunda vuelta presidencial en Antioquia

“Al señor Cepeda se le quedó mal con un stream que se iba a hacer y que iba a ser importante para él dar un discurso. No hay ningún problema, yo le puedo ayudar con eso y presto mis canales para que dé sus discursos”, señaló.

Cossio insistió en que su participación en el encuentro digital no debe interpretarse como una adhesión política. “Eso no significa que yo lo estoy apoyando, simplemente soy un medio de comunicación para conectar”, agregó.