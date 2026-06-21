“La intervención de Petro restó”: Mónica Rodríguez analiza la derrota de Cepeda y reconoce a De la Espriella

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Con un ambiente de máxima expectativa en todo el territorio nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha entregado los resultados del preconteo electoral de esta segunda vuelta presidencial, confirmando una tendencia que da como ganador al abogado Abelardo de la Espriella. Ante un panorama de infarto por el estrecho margen de diferencia, las reacciones de las figuras del periodismo y la opinión pública no se han hecho esperar.

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Una de las más contundentes fue la de la reconocida presentadora y periodista Mónica Rodríguez, quien a través de su cuenta de X analizó las causas del desenlace y lanzó un llamado directo a la madurez democrática.

Rodríguez calificó la jornada como “una votación muy pero muy cerrada”, pero fue enfática en que el país debe asimilar el veredicto de las urnas. “Abelardo es el nuevo presidente del país y hay que reconocer las elecciones”, sentenció la comunicadora, marcando una postura de respeto institucional frente al triunfo del candidato de la oposición.

Los “pecados” que sepultaron la campaña de Cepeda

Más allá del reconocimiento al ganador, la periodista realizó un crudo y detallado balance sobre el desplome de la candidatura de Iván Cepeda, asegurando que los errores cometidos por su equipo de campaña fueron “TODOS”. Según Rodríguez, la estrategia del Pacto Histórico pecó de exceso de confianza y desconexión con los sectores moderados del país.

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Entre las principales fallas, la presentadora cuestionó severamente el aislamiento del candidato frente a los medios de comunicación y su negativa a confrontar ideas en los escenarios democráticos tradicionales. “El alejamiento de la prensa en primera vuelta, evitar los debates, confiarse solo de la plaza pública en lugar de ir a buscar nuevos votos, personas que no supieron manejar su imagen (debieron contratar a un experto), la sobradez”, enumeró críticamente.

Asimismo, Rodríguez señaló que Cepeda no logró desmarcarse de los lastres del actual Gobierno, lo que terminó por pasarle factura en las urnas. A su juicio, el candidato debió adoptar una postura mucho más enérgica frente a las controversias del oficialismo.

“Cepeda tenía que ser más crítico con este gobierno y sus escándalos de corrupción. Pero guardó muchos silencios, fue muy tibio frente a muchos temas que preocupaban del gobierno”, afirmó, añadiendo de manera tajante que la constante intromisión del presidente en el debate electoral, lejos de sumar, “RESTÓ”. “No le alcanzó y ahí están los resultados”, concluyó.

Dada la mínima diferencia porcentual que arrojó el preconteo, la periodista también se refirió al proceso legal que viene a continuación y que terminará por oficializar los datos. Consciente de la alta polarización que vive el país, pidió calma a la ciudadanía y a los diferentes partidos políticos mientras los jueces y comisiones escrutadoras revisan las actas.

“Sí, el margen es muy pequeño. Y sí, para eso es el escrutinio. Ya veremos si esto cambia o se mantiene. Mientras tanto ojalá, desde todos los sectores, se invite a la mesura. Es más que necesaria en este momento”, enfatizó Rodríguez.