Carlos Antonio Vélez reaccionó a las elecciones en Colombia con duro mensaje: “El que perdió, perdió”

Carlos Antonio Vélez volvió a entrar en la conversación política del país, esta vez con una reacción directa tras conocerse el resultado de la segunda vuelta presidencial en Colombia. En un mensaje publicado en X, el periodista escribió: “El que perdió, perdió…. ¡Ohhhhhh, que se vayan todos, que no quede ni uno solo! ¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!”.

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La publicación apareció luego de que Abelardo de la Espriella se quedara con la victoria frente a Iván Cepeda en una jornada electoral que terminó siendo una de las más apretadas de la historia reciente del país. De acuerdo con el tablero oficial de resultados de la Registraduría, la elección presidencial de 2026 cerró con un pulso voto a voto, mientras medios internacionales reportaron que la diferencia entre ambos candidatos fue menor a un punto porcentual.

El mensaje de Vélez no pasó desapercibido, no solo por el tono contundente con el que reaccionó al desenlace electoral, sino porque vuelve a mostrar cómo varias voces mediáticas se metieron de lleno en la discusión política de estas presidenciales. En este caso, su frase fue leída por usuarios como una respuesta al cierre de ciclo de sectores que quedaron por fuera del nuevo mapa de poder tras la llegada de De la Espriella a la Presidencia.

La victoria del abogado y empresario marcó un giro frente al gobierno saliente de Gustavo Petro. Reuters, citada por distintos medios internacionales, reportó que Abelardo de la Espriella ganó el balotaje con el 99,65 % de los votos contados, en medio de una campaña altamente polarizada y de cuestionamientos posteriores al preconteo.

Más allá del resultado, la reacción de Carlos Antonio Vélez también deja ver el ambiente que quedó tras las urnas: uno en el que la confrontación política no terminó con el cierre de mesas, sino que siguió en redes sociales, donde periodistas, opinadores y figuras públicas fijaron postura frente a la elección del nuevo presidente de Colombia.