Álvaro Uribe celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella y lanza duras acusaciones contra el Gobierno Petro

Después de consolidarse los resultados oficiales del preconteo nacional, Abelardo De la Espriella se convirtió en el próximo presidente de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030, asumiendo la jefatura del Estado en una de las contiendas políticas más luchadas en los últimos años.

Según el boletín 15, el cuál sería en 99,24 % de mesas informadas, Abelardo De la Espriella ganó en el preconteo con 12.878.969 votos es el 49,68 % y con Iván Cepeda con 12.617.038 votos es el 48,67 %, la diferencia es de algo más de 275.000 votos.

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Razón que llevó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a felicitar de manera vehemente a la fórmula ganadora de la presidencia, integrada por el abogado Abelardo de la Espriella y el exministro José Manuel Restrepo. El pronunciamiento del exmandatario se dio pocos minutos después de que las tendencias de preconteo confirmaran la victoria de la derecha en las urnas.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter), el líder natural del Centro Democrático no ocultó su entusiasmo por el resultado, pero aprovechó el espacio para lanzar duras críticas y denuncias sobre el desarrollo de la contienda electoral, arremetiendo directamente contra el Gobierno de Gustavo Petro y la campaña del candidato oficialista, Iván Cepeda.

“Ganaron el doctor Abelardo de la Espriella y el doctor José Manuel Restrepo a Iván Cepeda que tuvo el apoyo de la campaña ilegal del gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que obligaron a muchas comunidades a votar por Cepeda”, sentenció Uribe en su publicación.

Un llamado a la “recuperación” del país

Para el expresidente, el triunfo de la llave De la Espriella - Restrepo representa un quiebre definitivo con la agenda del actual gobierno. Uribe manifestó su total respaldo a la gestión que iniciará el nuevo mandatario electo, asegurando que su llegada a la Casa de Nariño devolverá el rumbo institucional al territorio nacional. “Estamos seguros que el doctor De la Espriella hará un gobierno de recuperación democrática, útil para todos los colombianos”, añadió.

El mensaje de Uribe Vélez no solo funcionó como un saludo de victoria, sino como una advertencia ideológica y un cierre de filas de los sectores de oposición que, durante los últimos años, confrontaron las reformas de la administración saliente. “No podemos permitir más trampas del Petro-Chavismo”, concluyó el exjefe de Estado de manera tajante.

El nuevo panorama político

El espaldarazo del exmandatario consolida la legitimidad de Abelardo de la Espriella dentro de las huestes del uribismo y la centroderecha, sectores que se unificaron en torno a su nombre en la recta final de la campaña.

Las graves denuncias de Uribe sobre supuesta compra de votos y presión armada en las regiones periféricas del país anticipan que, a pesar de haberse definido el resultado en las urnas, el ambiente de polarización política y el debate sobre las garantías electorales continuarán marcando la agenda nacional en los días de transición. Por ahora, la oposición celebra lo que consideran el inicio de una nueva etapa para Colombia.