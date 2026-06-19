Vanessa De la Torre recibió halagos tras su entrevista con Antonella Petro: “Limpió su imagen”

Vanessa De la Torre es una reconocida figura del periodismo en Colombia, quien tiene una larga trayectoria en medios, en 2011 llegó a presentar la emisión del medio día de Noticias Caracol hasta el 2020, para luego llegar a la mesa de Blu Radio en ‘Mañanas Blu 10AM’. Actualmente, dirige en Caracol Radio, además de ser columnista para El País y cuenta con su propio pódcast titulado ‘Geniales y mayores que yo’.

Puede leer: ¿Cerró la puerta? Vanessa de la Torre reveló por qué no piensa volver a tener pareja tras su separación de 13 años

En este espacio, la presentadora entabla conversaciones íntimas, francas y conmovedoras con mujeres extraordinarias —muchas de ellas mayores de 50 años— que han dejado una huella imborrable en la sociedad, como Piedad Bonnett, Isabella Santodomingo, Diva Jessurum y Brigitte Baptiste.A través de relatos sin filtros que abordan desde sus más grandes éxitos y aprendizajes hasta sus dolores, inseguridades y batallas contra los estereotipos de la edad, el programa busca dignificar la madurez y romper con la invisibilidad que a veces acompaña a la vejez.

Vanessa De la Torre es aplaudida en redes sociales por su charla con Antonella Petro

Sin embargo, en su más reciente episodio, trajo un perfil bastante diferente, sobre todo en la edad, se trató de Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro. Lejos de alejarse de los focos tras el supuesto desplante del 10 de la selección al no darle una fotografía, La joven de 17 años decidió dar un paso al frente y estrenar oficialmente su faceta como creadora de contenido.

Le puede interesar: Antonella Petro reveló la carrera que estudiará en la universidad: ¿Seguirá los pasos de su padre?

A través de su cuenta de TikTok (@antonellapetro180), ha sorprendido a miles de usuarios al transformar su naciente comunidad en una plataforma de opinión juvenil con un claro tinte electoral: el respaldo explícito al candidato presidencial Iván Cepeda. Su debut comenzó de manera orgánica, mostrando su lado más cotidiano y cercano, siendo su primer video un dinámico vlog en compañía de su mascota, un formato que rápidamente conectó con la audiencia juvenil por su frescura.

Misma razón que la he llevado a ser entrevistada en los últimos días, incluyendo a Vanessa De la Torre, quien ya ha posteado varios clips de lo que que fue su encuentro con la joven. Algunos de los temas que tocaron durante la charla fue lo ocurrido con James Rodríguez durante la despedida de la Selección Colombia hacia el Mundial 2026 y también la situación sentimental de la joven quien reveló que hace poco terminó su relación con quien considera su primer amor.

Más allá de las revelaciones de la joven Antonella, muchos usuarios sobre todo en TikTok resaltaron la forma en que De la Torre la entrevisto y lo dulce que terminó siendo el capitulo, siendo la periodista una amiga al hablar de la tusa. Algunos de los comentarios depositados en la publicación resaltan este aspecto:

“Limpiaste un poquito tu imagen con esta entrevista, fuiste muy linda con la nena”, “Que conexión tan bonita hicieron las dos”, “Vanessa muchas gracias por tratar a la joven Antonella, con tanta ternura”, “Vanessa, me alegra que hagas esta entrevista con neutralidad, lástima que muchas veces los movimientos políticos nos conviertan en algo que no somos”.