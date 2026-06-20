Juanda reapareció en redes para apoyar a Iván Cepeda con un emotivo mensaje: “soy coherente con lo que he vivido”

Juanda volvió a aparecer en Instagram, -plataforma en la que acumula siete millones de seguidores-, y no lo hizo con una dinámica, un chiste o una historia cualquiera. Este sábado 20 de junio, el creador de contenido rompió el silencio que llevaba desde hace un buen tiempo en su cuenta para publicar varias historias en las que dejó claro por qué se había alejado y, de paso, fijó postura frente a la segunda vuelta presidencial: anunció que no podría votar por Abelardo de la Espriella y dejó ver su respaldo a Iván Cepeda.

El regreso no fue precisamente ligero. En uno de los mensajes más extensos que ha compartido recientemente, Juanda arrancó contando que atraviesa “uno de los momentos más duros y tristes” de su vida y explicó que, por ahora, no se siente emocionalmente capaz de seguir haciendo el tipo de contenido que normalmente publica. Incluso, según lo que dejó ver en sus historias, el distanciamiento con Instagram había sido tan fuerte que ya ni siquiera estaba conectado de la forma en la que solía hacerlo.

Pero más allá del tono personal, el mensaje agarró vuelo por la parte política. Juanda recordó episodios de su infancia marcados por la desigualdad, habló de las barreras que, según contó, ha vivido por su origen, su forma de ser y su estética, y también se refirió a lo duro que fue crecer siendo un hombre gay en un entorno hostil para las personas homosexuales. Desde ahí amarró su decisión electoral con una frase que terminó siendo el corazón de su publicación: “Siendo coherente con lo que he vivido, mis ideales y forma de ver las cosas. NO podría votar por una persona como A.D.L.E.”.

Aunque no pidió explícitamente votar por Iván Cepeda en modo consigna, el sentido del mensaje fue leído por muchos de sus seguidores como un respaldo al candidato del Pacto Histórico, justo cuando Colombia se alista para la segunda vuelta presidencial de este 21 de junio. De hecho, el propio creador bajó el tono a cualquier idea de influencia total y soltó una frase que también llamó la atención: “La verdad la opinión de un creador de contenido no tiene tanto peso en las urnas como se nos está haciendo creer”.

Juanda

Ahí fue donde la historia conectó más duro. No solo porque Juanda llevaba bastante tiempo sin publicar con la frecuencia de antes, sino porque reapareció en un momento emocionalmente delicado, usando su propia historia de vida para explicar por qué no se siente representado por una de las opciones que compiten en las urnas. En vez de un mensaje de campaña tradicional, lo que publicó fue una especie de desahogo político y personal al tiempo.

En una jornada donde cada apoyo suma conversación, el regreso de Juanda terminó moviendo algo más que likes. Volvió alguien que estaba en silencio, reapareció con un mensaje cargado de dolor y memoria, y dejó claro que, al menos esta vez, para él votar también pasa por no traicionarse a sí mismo.