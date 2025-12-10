JuanDa sorprendió a seguidora al asistir vestido de Grinch a su matrimonio

Juan David Morales Carranza es el nombre de JuanDa, uno de los creadores de contenido más queridos del país. Su personalidad tan carismática acompañada de su humor y humildad lo han llevado a sumar 7 millones de seguidores en Instagram y 28.2 millones en Tiktok. La manera en que JuanDa cuenta su vida, ha permitido que millones de personas se identifiquen y conecten de manera fácil y espontánea con él.

En el mes de octubre, ya tiene su propia tradición de crear sorprendentes disfraces durante todo el mes, haciendo atuendos y personificaciones completamente originales, como La Doctora Polo de ‘Caso Cerrado’, Chayanne y este año, que se disfrazó de su padre y de algunas leyendas de Colombia.

JuanDa siempre que puede agradece a sus seguidores, por tanto amor y apoyo a su contenido, por lo que en varias ocasiones ha hecho concursos y dinámicas para compartir con ellos. De hecho, por el estreno de la quinta temporada de Stranger Things, viajó junto a una de sus seguidoras para estar en la premier, nada más que en Estados Unidos. Allí lograron saludar y ver a parte del elenco, igual que las locaciones y detalles de la serie.

Ahora, el influencer asistió al matrimonio también de unos de sus seguidores, lo particular fue que estaba vestido de Grinch, pero todo habría sido petición del esposo, quien es creador de contenido y llevaba una serie de 200 días planeando su matrimonio. En el video posteado, los tres están interpretando una escena de la famosa película navideña y en otro se puede observar al influencer dándole unas palabras a los ahora esposos.

¿Quién es la pareja de JuanDa?

Se trata de un joven fotógrafo conocido en redes como Crimson @crimsoncrazed, al parecer ya llevan un largo tiempo juntos, pero han tratado de llevar su relación de manera privada. No obstante, sus seguidores ya venían especulando del vínculo que había entre ambos, por lugares que frecuentaban juntos y también por sus amigos en común, una de ellas es Sofía Castro.

Además, Cris es un fotógrafo bastante conocido entre los famosos del país, en su perfil se puede apreciar que se rodea de celebridades. Incluso muchos afirmaban que JuanDa asistió a la boda de Gabriela Tafur y Esteban Santos por Cris, quien había sido invitado.