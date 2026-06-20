A dos días de elecciones, Cepeda negó que vaya a cerrar iglesias o perseguir creencias religiosas

Iván Cepeda asegura que hay una "estrategia de la mentira" en la campaña presidencial

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La recta final de la campaña presidencial en Colombia sigue moviéndose entre propuestas, debates, redes sociales y, como ya se volvió costumbre, noticias falsas que terminan encendiendo más la conversación. Esta vez, Iván Cepeda salió a responder a versiones que lo señalan de ser enemigo de las iglesias y de supuestamente querer cerrar templos o perseguir creencias religiosas en caso de llegar a la Presidencia.

El candidato del Pacto Histórico rechazó esas afirmaciones en una declaración pública emitida este viernes 19 de junio, a dos días de la segunda vuelta presidencial, y aseguró que se trata de una acusación grave contra su trayectoria y sus posturas frente a la libertad religiosa.

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“Decir que yo soy una persona enemiga de las iglesias o intentar presentarme como alguien que va a cerrar iglesias o perseguir creencias religiosas es una grave acusación y una grave distorsión de lo que soy y represento y del profundo respeto y admiración que tengo por las iglesias”, expresó Cepeda.

Iván Cepeda aseguró que respetará la libertad religiosa

En su declaración, Cepeda también afirmó que, en un eventual gobierno suyo, no se modificaría la ley estatutaria que regula la libertad religiosa en Colombia. Por el contrario, aseguró que buscaría fortalecer la política pública relacionada con este derecho.

“Bajo nuestro mandato vamos a respetar de manera irrestricta el derecho fundamental de creencia, culto y opinión religiosa. No vamos a modificar la ley estatutaria que regula este importante derecho. Vamos a fortalecer la política para el desarrollo de la libertad religiosa”, manifestó el candidato.

El tema no es menor en una campaña en la que el voto religioso ha tenido un papel visible. De hecho, El País ha reportado que sectores de creyentes progresistas han buscado disputarle ese electorado a Abelardo de la Espriella, quien ha recibido respaldo de líderes evangélicos y ha defendido posturas conservadoras en temas como aborto y familia tradicional.

Iván Cepeda Castro y su padre, Manuel Cepeda Archivo: Iván Cepeda y Sancocho Trifásico

El voto religioso también entró en campaña

Cepeda ya había intentado acercarse a comunidades religiosas durante la campaña. En marzo, participó en un acto ecuménico en Bogotá organizado por el colectivo “Con Iván creemos”, en el que asistieron personas de distintas creencias, entre ellas católicos, cristianos, musulmanes, indígenas y agnósticos. En ese encuentro, según reportó El País, el candidato se comprometió a garantizar y promover la libertad de cultos y creencias en caso de llegar a la jefatura de Estado.

La discusión también tiene un marco legal claro. En Colombia, la Constitución reconoce la libertad de cultos y establece que todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Además, la Ley Estatutaria 133 de 1994 desarrolló ese derecho fundamental en el país.

La aclaración de Cepeda llega en una campaña marcada por la circulación de contenidos virales, influenciadores, inteligencia artificial y rumores amplificados en redes. En ese escenario, las declaraciones públicas de los candidatos también se han convertido en una herramienta para intentar frenar desinformación antes de que termine pesando en la conversación electoral.

Así las cosas, Cepeda buscó cerrar la puerta a una versión que, según él, distorsiona su posición. Su mensaje fue directo: no cerrará iglesias, no perseguirá creencias y no modificará la ley estatutaria de libertad religiosa. En plena recta final electoral, el candidato intentó hablarle a un sector que puede pesar bastante en las urnas y que, en medio de tanta información cruzada, también está buscando certezas.

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