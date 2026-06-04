Aida Victoria Merlano se pronunció sobre la jornada electoral y mando a más de uno a leer: ¿Reveló su voto?

Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido más influyentes y mediáticas de Colombia. Aunque saltó al ojo público tras el escándalo legal de su madre, la excongresista Aida Merlano, la barranquillera de 26 años logró construir una marca propia basada en su oratoria, inteligencia emocional y una honestidad cruda que ha cautivado a millones de seguidores.

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La influencer se pronunció ante la notable situación que atraviesa el país, con un escenario marcado por la polarización política tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, cuyos resultados han configurado una contienda definitiva entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

De cara a la segunda vuelta programada para el próximo 21 de junio de 2026, el país se prepara para una elección que representa dos modelos de nación profundamente diferenciados. Mientras los candidatos intensifican sus estrategias para captar al electorado que no se inclinó por ellos en la primera ronda, la ciudadanía se enfrenta a una decisión crucial que definirá el rumbo de la seguridad, el modelo económico y las reformas estructurales del Estado para los próximos cuatro años.

¿Por quién va a votar Aida Victoria Merlano?

Es por esto que la mayoría de figuras públicas, desde influencers, artistas y por supuesto periodistas, han estado en la lupa de los internautas, esto para saber a quién apoyan para las elecciones. Esta vez fue el turno de Aida Victoria Merlano, quien por supuesto ha estado de cerca al mundo político por su madre, la excongresista Aida Merlano quien se fugó para evadir su proceso judicial por compra de votos.

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Merlano se pronunció por medio de su TikTok compartiendo un video en el que empezó advirtiendo: “Si me van a funar que sea de tres en tres, pero no todas las personas deberían poder votar. En este país los ignorantes están defiendo el futuro de toda la nación, en realidad hay ignorantes que de verdad ignoran la información para aún así están tomando decisiones (...)”.

La influencer empezó a desglosar su discurso explicando que hay personas que no comprenden cómo funciona el país y las diferentes ramas del poder, asimismo que no comprenden cuáles son las capacidades que debe tener un presidente para poder gobernar. Esto mismo para ella ha hecho que los votos sean manipulables por propuestas irrealizables.

“Pienso que toda persona que aspire a votar debería pasar por un examen en el que entienda cuál el cargo que esta aspirando la persona que le esta pidiendo el voto, un examen donde se determine que por lo menos tiene compresión lectora”, añadió para poner un ejemplo exacto cómo lo fue la firma por los acuerdos de paz.

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“El problema aq uí es que la gente no sabe ni que es derecha ni que es izquierda y aún así se autodenomina de la una o de la otra (...) Yo no les voy a decir por quién votar, pero lean, informense porque ustedes no están decidiendo el presidente de sus circunstancias sino el presidente todos los colombianos.”