Ovy On The Drums reveló la fortuna que costó grabar ‘Cairo’ de Karol G

Karol G se ha consolidado como la fuerza femenina más dominante de la música latina a nivel global. Conocida cariñosamente por sus fanáticos como “La Bichota”, la cantautora paisa ha roto récords históricos en las listas de Billboard, ha llenado estadios alrededor del mundo con sus giras masivas y ha sido galardonada con prestigiosos premios Grammy.

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Más allá de su innegable éxito comercial y su habilidad para crear himnos globales, la artista destaca por la multimillonaria producción detrás de sus propuestas visuales y por mantener una conexión genuina y cercana con su audiencia, posicionándose no solo como un ícono de la moda y la cultura pop, sino como un referente de superación para toda una generación.

Recientemente en transmisión en vivo junto al streamer Westcol, el reconocido productor antioqueño Ovy On The Drums destapó la exorbitante cifra que costó materializar uno de los mayores éxitos globales de Karol G: ‘Cairo’. Según el productor, la realización del megaéxito del año 2022 conllevó una inversión que rondó la impresionante cifra de un millón de dólares.

La revelación se dio de manera orgánica en medio del ambiente distendido que caracteriza los streams de Westcol. Ovy On The Drums no dudó en admitir que el despliegue logístico y artístico para grabar tanto el tema como el imponente video musical —filmado en los escenarios históricos de las pirámides de Egipto y la propia ciudad de El Cairo— requirió un músculo financiero sin precedentes para la época en la escena latina.

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La cifra expone el nivel de sofisticación y los altos estándares que “La Bichota” maneja en su carrera, consolidándola como una de las artistas globales que más invierte en la excelencia de sus productos visuales y musicales.

El fenómeno imparable de W Sound y la llegada de J Balvin

Este tipo de confesiones no hacen más que ratificar la estrecha alianza creativa e industrial que Ovy On The Drums mantiene con Westcol, una fórmula que ha revolucionado el negocio mediante su proyecto conjunto, W Sound.

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Lo que comenzó como un laboratorio de sesiones digitales y streamings se ha transformado en un sello discográfico capaz de codearse con las grandes ligas de la música mundial, impulsando éxitos masivos en las plataformas y alcanzando prestigiosas nominaciones internacionales.

El impacto más reciente de esta plataforma ha llegado a un nuevo nivel gracias a la colaboración de la superestrella J Balvin. El artista de Medellín se sumó a la dinámica del proyecto para dar vida a ‘Godzila’ (W Sound 09), una reinterpretación del clásico fiestero de los noventa “I Like to Move It” de Reel 2 Real.

El tema no solo busca conectar con las nuevas audiencias globales de la música urbana, sino que guarda un trasfondo profundamente emotivo para el cantante paisa, ya que el título hace honor al tierno apodo con el que llama cariñosamente a su pequeño hijo, Río en el entorno familiar. Con estas jugadas maestras, el sello de Westcol y Ovy demuestra que el puente entre el streaming y las leyendas del reguetón está más consolidado que nunca.