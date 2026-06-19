Esta sería la razón por la qué ‘Yosi Toko’ de Do Re Mi millones se alejó de la televisión

‘Do Re Millones, la orquesta de la fortuna’ se consolidó como uno de los formatos de concurso musical más queridos y recordados de las tardes de Caracol Televisión. El programa combinaba el conocimiento musical de los participantes con el azar y una vibrante energía en vivo. Con una dinámica interactiva, el público del estudio jugaba al “tingo tango” pasando un instrumento musical para elegir a los concursantes de la jornada.

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Bajo la dirección musical del maestro César Escola, la talentosa orquesta en el set tocaba fragmentos de canciones que los participantes debían adivinar para acumular dinero en efectivo, electrodomésticos y competir en la gran final por un carro 0 kilómetros. El éxito del programa también radicó en el carisma de su equipo de presentadores, marcando una época con la conducción inicial de Mauricio Vélez y, posteriormente, la dupla de Marcelo Cezán y la recordada modelo Vivi Kim, conocida popularmente por el público colombiano como ‘Yositoko’.

Su mezcla de humor, trovas, tonadas pegajosas como el “gira, gira el tocadiscos” y un ambiente familiar, convirtió a este concurso en un pilar del entretenimiento en el país, dejando una huella de nostalgia en los televidentes que aún recuerdan la emoción de jugar con las notas musicales desde sus hogares.

De hecho, hace poco, Escola compartió un ‘TBT’ junto a Mauricio Vélez,en el que recordó la primera temporada del show que fue emitido de 2012 a 2014 y que acumuló 537 episodios. Esta imagen se viralizó rápidamente en internet hasta el punto que muchos le pidieron a Escola y a Caracol que lo vuelvan a poner en la parrilla.

¿Por qué Yositoko de Do Re Mi millones se alejó de la televisión?

Vivi Kim más conocida como ‘Yosi Toko’, era la encargada de acompañar al maestro César Escola y entregar los instrumentos musicales que ayudaban a seleccionar a los participantes del público. Su presencia rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los televidentes, quienes destacaban tanto su carisma como su belleza.

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En esta ocasión, quien compartió detalles de la vida de la modelo fue JC televidente en su TikTok, revelando que tras el finde de ‘Do Re Millones’ en el año 2014, ella no volvió a conseguir trabajo en el mundo del entretenimiento. Razón que la llevó a trabajar en Hyundai, lugar en el que conoció el amor, al terminar en una relación con su jefe.

Posteriormente quedó embarazada, así formalizó su relación y decidió irse a vivir a Corea del Sur para el año 2016, donde nació su hija, Miniso. El siguiente destino que la recibió a ella y a su familia fue Estados Unidos, lugar en el que aprendió cuatro idiomas e hizo una maestría en Pepperdine University para el 2023.

En cuanto a sus redes sociales, la recordada figura televisiva ha dejado claro que su hija se convirtió en “el gran amor de su vida”, razón por la que actualmente concentra gran parte de su tiempo en acompañarla y brindarle una crianza llena de amor y atención.