Ansu Fati se puso la ‘10′ con la música y lanzó ‘Sea como sea’, su primer reguetón

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Ansu Fati decidió meterle un nuevo ritmo a su carrera, y no precisamente con una gambeta por la banda. El futbolista formado en el FC Barcelona, actualmente cedido en el AS Mónaco, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de “Sea como sea”, su primer sencillo oficial como artista musical.

El jugador, que durante años ha sido visto como una de esas grandes promesas del fútbol español, ahora mostró una faceta mucho más personal, alejada del césped, los focos de los estadios y esa presión que lo ha acompañado desde que debutó siendo apenas un adolescente.

La canción fue lanzada este 19 de junio y está disponible en plataformas digitales bajo el sello Music Brokers, con una mezcla de sonidos que pasa por el Afrobeats Latino, el reggaetón y el amapiano, una combinación que busca representar varias partes de su historia: sus raíces en Guinea-Bisáu, su crianza en Andalucía y su presente en Mónaco. De acuerdo con medios españoles, la producción contó con Gambinoalaprod, Adrián Ayerbe y Federico Scialabba.

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La nueva canción de Ansu Fati nació en uno de los momentos más duros de su vida

Aunque muchos lo conocen por sus goles, sus lesiones, su paso por el Barcelona y su búsqueda de una nueva oportunidad en Mónaco, Ansu dejó claro que la música apareció en momentos mucho más íntimos de su vida.

“La música apareció antes de que yo entendiera qué era. Apareció cuando las lesiones me dejaron mucho tiempo a solas”, afirmó el futbolista, según la información entregada sobre el lanzamiento.

Y ahí está buena parte del corazón de esta canción. Porque “Sea como sea” no llega como un simple capricho de famoso que se mete al estudio porque sí. En el relato de Fati, la música nació como una forma de canalizar momentos difíciles, especialmente durante sus procesos de recuperación física, esos que le frenaron una carrera que había arrancado como volador sin palo.

El propio Ansu explicó que la frase central del tema, “la voy a conseguir, sea como sea”, habla de sueños, sacrificios y situaciones reales que ha tenido que enfrentar desde muy joven.

“Cuando canto ‘la voy a conseguir, sea como sea’, estoy hablando de muchas cosas a la vez. De los sueños, de los sacrificios y de los momentos difíciles que me han tocado vivir. Pero, sobre todo, estoy hablando de cosas reales”, expresó.

Del Barça al Mónaco, y ahora también al estudio

La historia deportiva de Ansu Fati tiene bastante tela para cortar. Nacido en Bisáu, Guinea-Bisáu, y criado en España, el delantero se formó en La Masia y debutó con el primer equipo del Barcelona a los 16 años. En 2019 se convirtió en uno de los nombres más precoces del club catalán y también marcó uno de los registros más recordados de su carrera al convertirse en el goleador más joven de la era Champions League, con 17 años y 40 días, en un partido ante el Inter de Milán.

Pero después de ese arranque de película, llegaron las lesiones, las dudas y las cesiones. En 2025, el Barcelona confirmó su salida al AS Mónaco en condición de cedido por una temporada, con opción de compra, luego de renovar su vínculo con el club catalán hasta 2028.

Desde Mónaco, según la información del lanzamiento, Fati empezó a frecuentar estudios de grabación en la Costa Azul después de los entrenamientos, acompañado por su amigo Paul Pogba. Allí terminó de darle forma a esta nueva etapa, una en la que no pretende borrar al futbolista, sino mostrar una parte que no siempre aparece en los resúmenes de los partidos.

“Soy de Bisáu, me crié en Sevilla y vivo en Mónaco. Mi música no podía sonar de una sola manera”, explicó Ansu.

Una canción con raíces africanas, ritmo y resiliencia

“Sea como sea” mezcla varias influencias culturales. El Afrobeats aparece como guiño a sus raíces africanas; el reggaetón conecta con su crecimiento en Andalucía y el amapiano suma ese sonido que en los últimos años ha cogido fuerza en la escena global.

Con este lanzamiento, Fati se suma a esa lista de futbolistas que han querido probar suerte en la música, como Sergio Ramos, Jesé, Ronaldinho o Memphis Depay, demostrando que algunos deportistas también quieren contar su historia por fuera de las ruedas de prensa y los camerinos.

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Eso sí, el mensaje de Ansu no parece apuntar solo a sonar en playlists. La canción también funciona como una declaración de resistencia. Después de años en los que su nombre estuvo ligado tanto a la ilusión como a la incertidumbre, el futbolista decidió abrir una puerta más personal para hablar de lo que ha vivido.

“Mucha gente cree que conoce mi historia porque ha visto mis goles, mis partidos o mis momentos en el fútbol. Lo que encontrarán en esta música es una parte de mí que nunca había mostrado. Es la otra mitad de mi historia”, dijo.

Y aunque ahora está explorando un nuevo camino artístico, Ansu no se olvida del club que lo proyectó al mundo.

“El Barça es y siempre será mi casa. Haber podido lanzar mi música mientras sigo vinculado al club tiene un significado muy especial para mí. Es una parte fundamental de quién soy”, concluyó.

Al final, Ansu Fati cambió por un momento el ruido del estadio por el sonido del estudio, pero el mensaje sigue siendo parecido al que ha perseguido durante toda su carrera: levantarse, insistir y buscar lo suyo sea como sea.