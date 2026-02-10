Acusan a uno de los hermanos de Ansu Fati de presunta agresión sexual en España

Un caso que ha sacudido al fútbol y al entorno mediático alrededor de figuras del deporte español se ha abierto en Barcelona: los Mossos d’Esquadra están analizando una presunta agresión sexual en la que estaría implicado Braima Fati, conocido como Fatinho Jr., hermano mayor del futbolista hispano-guineano Ansu Fati.

Los hechos, según avances periodísticos basados en fuentes policiales y declaraciones de la presunta víctima, ocurrieron en la madrugada del 8 de febrero de 2026 tras una salida nocturna a una conocida discoteca de Barcelona. La joven, de nacionalidad neerlandesa, habría pasado la noche con un grupo de personas entre las que se encontraba el hermano de Fati y otros conocidos de ambos.

Tras la fiesta, la mujer asegura haber despertado desnuda junto a Fatinho Jr. en un domicilio, inicialmente vinculado por la prensa al jugador del FC Barcelona Lamine Yamal; sin embargo, autoridades y representantes del club han descartado oficialmente que los hechos ocurrieran en la casa de Yamal, precisando que la ubicación señalada inicialmente por medios no corresponde a la realidad.

La joven manifestó ante los agentes presentar confusión y lagunas de memoria, además de dolor y malestar, lo que le llevó a plantear la posibilidad de haber sido víctima de sumisión química, es decir, la administración involuntaria de sustancias para anular su voluntad. Por ese motivo fue trasladada a un hospital en Barcelona para realizarle exámenes médicos.

Según informes preliminares, la mujer también habría relatado haber recibido tocamientos sin su consentimiento y una bofetada, elementos que fueron recogidos inicialmente en el atestado policial.

El caso se encuentra por ahora en una fase de análisis preliminar por parte de los Mossos d’Esquadra. A diferencia de otros procedimientos penales, en los delitos contra la libertad sexual en España no existe formalmente una investigación judicial abierta aún, pues se requiere que la víctima presente una denuncia para que se inicie un proceso penal formal. Sin embargo, la policía especializada en delitos sexuales ha recogido declaraciones y está recopilando indicios a la espera de que la joven decida si impulsa legalmente la causa.

Por su parte, Braima Fati ha negado rotundamente las acusaciones, y desde su entorno se ha expresado que los hechos descritos no se corresponden con la realidad, subrayando el principio de presunción de inocencia y advirtiendo sobre el daño personal y social que puede causar una acusación de este tipo sin pruebas concluyentes.

Hasta el momento, el caso sigue en desarrollo, con la policía recopilando pruebas y en contacto con la supuesta víctima para ofrecer acompañamiento, mientras el entorno mediático y social sigue de cerca cómo evolucionan las indagaciones.