Lionel Messi afirmó haber pasado días difíciles antes de su debut con Argentina en el Mundial

Lionel Messi volvió a ser protagonista con la Selección Argentina, pero esta vez no solo por lo que hizo con la pelota, sino por una reacción que preocupó y emocionó a muchos de sus seguidores. El capitán de la ‘Albiceleste’ rompió en llanto después de marcar en el debut mundialista ante Argelia y, tras el partido, explicó que su emoción no estaba relacionada directamente con lo deportivo.

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Lo que faltaba. En medio de una actuación histórica, con Argentina venciendo 3-0 a Argelia y Messi firmando un triplete en su sexta Copa del Mundo, el rosarino dejó una frase que llamó bastante la atención en rueda de prensa: “Lloré por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Le agradezco a todos mis compañeros porque estuvieron como siempre, al lado mío, apoyándome, dándome mucha fuerza para que esté bien”, dijo el jugador, de acuerdo con El País.

La imagen generó conversación porque Messi suele ser bastante reservado con su vida personal y no acostumbra a entregar muchos detalles cuando se trata de situaciones íntimas. Sin embargo, esta vez dejó claro que venía atravesando momentos complejos y que el respaldo del grupo argentino fue fundamental para poder estar en condiciones de competir.

Messi agradeció a sus compañeros tras el llanto

El llanto de Messi se dio en un partido que, por sí solo, ya tenía una carga especial. Según reportó People, el argentino se emocionó después de su primer gol, en un encuentro disputado en Kansas City ante más de 69.000 aficionados. El medio también señaló que el jugador no entregó mayores detalles sobre la situación personal que lo afectó, pero sí agradeció a sus compañeros y al cuerpo técnico por acompañarlo durante esos días difíciles.

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Contra todo pronóstico, una noche que pudo quedar únicamente en los libros por sus cifras terminó tomando un tono mucho más humano. Messi no solo fue noticia por volver a cargar a Argentina en un Mundial, sino por mostrar una faceta vulnerable en pleno escenario de máxima presión.

Una noche histórica para Lionel Messi

Más allá de lo emocional, lo deportivo también fue enorme. Messi marcó los tres goles de Argentina ante Argelia y, con eso, igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales con 16 anotaciones, según informó El País. Además, el partido marcó su presencia en un sexto Mundial, algo que lo convierte en un caso prácticamente único dentro de la historia del torneo.

El argentino también habló sobre su mentalidad competitiva y confesó que se siente identificado con Rafa Nadal, especialmente por la manera de vivir la exigencia y la preparación. AS recogió que Messi explicó que siempre quiere dar el máximo cuando se siente bien físicamente, una frase que ayuda a entender por qué, a punto de cumplir 39 años, sigue siendo una figura determinante para su selección.

Preocupante para quienes vieron las lágrimas sin contexto, pero alentador para Argentina por la respuesta que tuvo dentro de la cancha. Messi reconoció que vivió días complicados, pero también demostró que sigue teniendo la capacidad de aparecer cuando su equipo más lo necesita.

Ahora, la ‘Albiceleste’ seguirá su camino mundialista con una certeza: su capitán no solo continúa marcando goles históricos, también sigue siendo el centro emocional de un grupo que lo respalda en los momentos más difíciles.