Familia Messi rompe el silencio sobre la salud de Jorge Messi y pide frenar los rumores

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La familia de Lionel Messi emitió un comunicado oficial este 18 de junio para referirse al estado de salud de Jorge Messi, padre del futbolista argentino, luego de que en las últimas horas empezaran a circular versiones, rumores y especulaciones sobre su situación médica. En el documento, la familia confirmó que Jorge atraviesa una situación de salud, aunque aclaró que se encuentra bajo seguimiento médico y que su evolución es favorable.

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El comunicado, firmado por la familia Messi, fue directo al pedir respeto por la privacidad del entorno familiar y evitar la difusión de información que no provenga de sus canales correspondientes. La familia también expresó su malestar por la manera en la que algunas personas han tratado una situación que, según remarcaron, pertenece al ámbito estrictamente privado.

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, dice el comunicado difundido este jueves.

La aclaración llegó en medio de la preocupación de seguidores del futbolista y del ruido generado en redes sociales por versiones no confirmadas sobre el estado de Jorge Messi. Ante esto, la familia fue enfática en que únicamente el círculo más cercano cuenta con información real y precisa sobre su condición de salud.

La familia Messi pidió prudencia y respeto por Jorge

Uno de los puntos centrales del comunicado fue el llamado a frenar la especulación. La familia señaló que cualquier versión, declaración o información que no provenga directamente de ellos o de los canales autorizados no debe considerarse válida ni veraz.

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, agregaron en el documento.

La postura de la familia se da en un contexto en el que cualquier información relacionada con Lionel Messi y su entorno suele generar alto impacto mediático, especialmente en redes sociales, donde las versiones sin confirmar pueden multiplicarse en cuestión de minutos. Por eso, el comunicado no solo buscó entregar una actualización sobre Jorge Messi, sino también marcar un límite frente a la circulación de rumores.

De acuerdo con medios como Cadena SER y AS, la familia Messi confirmó que Jorge está en recuperación, pero no entregó detalles sobre el diagnóstico ni sobre las causas de su situación de salud, por lo que cualquier información adicional debe manejarse con cautela.

Cualquier novedad será comunicada por la familia

En la parte final del comunicado, la familia agradeció las muestras de cariño, respeto y preocupación que han recibido durante las últimas horas. Sin embargo, también solicitó que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge Messi y de todo su entorno durante este proceso.

Además, aclararon que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la propia familia y los canales correspondientes. Con esto, dejaron claro que no habrá espacio para versiones externas que intenten atribuirse información sobre la salud del padre del astro argentino.

Por ahora, la información confirmada es que Jorge Messi atraviesa una situación médica, permanece bajo seguimiento profesional y evoluciona favorablemente. Lo demás, como pidió la propia familia, debe quedar fuera de la especulación.