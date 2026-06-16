Juanda Caribe le rompió el corazón a quienes le pidan que salve su hogar con Sheila Gándara, la madre de su hija

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Juanda Caribe volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por una ocurrencia dentro de La Casa de los Famosos Colombia, sino por una respuesta bastante sentida que publicó ante los seguidores que todavía le piden recuperar su relación con Sheila Gándara, madre de su hija Victoria.

El humorista barranquillero ha estado en el centro de la conversación desde su paso por el reality, donde su cercanía con Mariana Zapata generó comentarios, críticas y múltiples reacciones en redes sociales. Varios medios han reportado que esta situación habría provocado una crisis entre Juanda y Sheila, aunque el tema se ha movido principalmente entre versiones, publicaciones y pronunciamientos personales.

Juanda Caribe - Mariana Zapata RCN

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Ahora, tras la insistencia de algunos fanáticos que quieren verlos nuevamente juntos, Juanda decidió responder con un mensaje en el que dejó claro que, aunque valora la historia que compartieron, actualmente ambos están en etapas distintas.

Juanda Caribe habló de Sheila y de su hija Victoria

A través de Instagram, el comediante explicó que entiende el deseo de muchas personas de verlo actuar de cierta manera, pero también señaló que hay cosas que pertenecen a su intimidad y que no ha compartido públicamente.

“Entiendo que muchas personas quieran verme hacer cosas que ellos harían, yo sé lo que he sentido y eso pertenece a la intimidad que jamás he contado ni siquiera a mis padres, pertenece a mi soledad y a mi mente”, escribió Juanda.

El mensaje no se quedó ahí. El creador de contenido reconoció que muchos seguidores los quieren ver juntos porque existe una historia importante entre ambos, pero también dejó sobre la mesa que el vínculo que realmente permanecerá para siempre es el de su hija.

“Valoro que nos quieran juntos porque compartimos una historia muy importante y porque siempre existirá un vínculo: nuestra hija. A ella siempre voy a desearle cosas buenas; si a ella le va bien, a Victoria también”, agregó.

La frase que más llamó la atención fue la parte final de su mensaje, pues Juanda dejó claro que, al menos por ahora, no estarían pensando en retomar la relación.

“Hoy estamos en caminos distintos, tratando de construir la mejor versión de nosotros mismos y la mejor relación posible como padres”, concluyó.

Con esto, el humorista pareció ponerle freno a los comentarios de quienes siguen pidiendo una reconciliación. Y aunque no entró en detalles sobre lo que pasó con Sheila ni sobre lo vivido después de su participación en el reality, sí dejó ver que la prioridad ahora sería mantener una relación sana como padres de Victoria.

Juanda Caribe fue uno de los finalistas de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, en la que quedó como subcampeón frente a Alejandro Estrada, ganador del formato. Su paso por el programa estuvo marcado por momentos de humor, apoyo del público y también por la polémica que generó su cercanía con Mariana Zapata.

Twitter

Por ahora, su mensaje deja una cosa clara: aunque parte de sus seguidores todavía tienen la esperanza de verlo nuevamente junto a Sheila, Juanda prefiere mantener ciertos sentimientos en privado y enfocarse en construir una mejor versión personal, sin dejar de lado el papel que ambos comparten como padres.

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