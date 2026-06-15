Violeta Bergonzi dio su opinión ante el provocador video de Aida Cortés en una iglesia: “¿Libertad de expresión?"

En medio de una llamativa polémica que ha sacudido redes sociales y a la comunidad católica colombiana, la presentadora de televisión Violeta Bergonzi compartió su reflexión sobre el controvertido contenido publicado por la modelo, cantante y creadora de contenido para adultos Aida Cortés. El caso ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión, el respeto a los espacios sagrados y el rol del arte provocador en la sociedad actual.

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Todo comenzó cuando Aida Cortés, conocida por su exitoso contenido en plataformas como OnlyFans y con millones de seguidores, publicó fotos y videos dentro de la iglesia de Santa Ana, en el municipio de Guarne (Antioquia). En las imágenes aparece semidesnuda, en lencería, posando frente al altar con gestos que aluden a símbolos religiosos —como manos en oración o un velo similar al de la Virgen María— bajo el título “Hija de Dios”.

El material, que forma parte de la promoción de su música, fue percibido por muchos como una profanación y una burla a la fe católica. La reacción de la Diócesis de Sonsón-Rionegro no se hizo esperar. Las autoridades eclesiásticas condenaron el acto como una “profanación moral” del templo, exigieron disculpas públicas y, en algunos reportes, anunciaron el cierre temporal del lugar para su purificación.

Miles de fieles expresaron su indignación en redes, argumentando que los templos no son escenarios para contenido sensual o publicitario, independientemente de la intención artística. Otros, en cambio, defendieron a Cortés alegando empoderamiento femenino, provocación artística y libertad creativa.

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Violeta Bergonzi planteó importante pregunta ante las fotografías de Aida Cortés en una iglesia

Ante este panorama, Violeta Bergonzi, reconocida presentadora y figura mediática, subió un reel a Instagram en el que plantea directamente la pregunta central del debate: “¿Creen que el arte y el contenido deberían tener límites cuando involucran lugares sagrados? ¿O consideran que cualquier espacio puede usarse como forma de expresión si el objetivo es artístico?” Bergonzi no toma una posición radicalmente cerrada, sino que invita a la reflexión.

Su intervención equilibra el respeto por las creencias de millones de personas con el reconocimiento del derecho a la expresión. En un país mayoritariamente católico como Colombia, donde la fe forma parte de la identidad cultural, acciones como esta generan heridas profundas en sectores de la población que ven los templos como espacios de recogimiento espiritual y no como sets fotográficos.

“¿Dónde termina el arte y comienza el irrespeto? ¿Es válido usar la fe de otros como herramienta de visibilidad y monetización?“, expresó Violeta Bergonzi, con su estilo directo y su experiencia en medios, para abrir n espacio para el diálogo en lugar de alimentar la polarización.

Al final, el episodio de Aida Cortés no solo revela tensiones entre tradición religiosa y modernidad digital, sino que pone en evidencia la necesidad de conversar sobre convivencia, respeto mutuo y los verdaderos alcances de la “libertad”.