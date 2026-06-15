¿La predijo? video de Gaspi donde habló de la muerte llama la atención por coincidencias con la fecha en la que falleció

La tragedia que enlutó a la industria del entretenimiento el domingo 14 de junio en Río de Janeiro tiene un alcance aún mayor del reportado inicialmente. Tras la confirmación del fallecimiento del cantante estadounidense Oliver Tree, las autoridades brasileñas han ratificado que entre los ocupantes del helicóptero siniestrado también se encontraba Gaspar Prim, ampliamente conocido en el mundo digital como ‘Gaspi’, el popular youtuber argentino.

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El incidente aéreo se registró exactamente a las 8:59 am en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. De acuerdo con los reportes oficiales del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, los equipos de emergencia que se trasladaron de inmediato al lugar localizaron inicialmente cinco cuerpos calcinados dentro de la primera aeronave.

Minutos más tarde, tras expandir el perímetro de búsqueda, los rescatistas hallaron a la sexta víctima fatal en el segundo helicóptero, el cual se precipitó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

Según los reportes de la Policía Civil de Río de Janeiro y la información confirmada por CNN Brasil, en el helicóptero donde viajaban Oliver Tree y ‘Gaspi’ también se encontraban Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves, bajo el mando del piloto Alexandre Souza. Lamentablemente, el choque resultó fatal para todos los ocupantes de ambas aeronaves, incluyendo al piloto del segundo helicóptero, Charles Marsillac.

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Las extrañas coincidencias con su muerte halladas en videos de Gaspi

Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, era un joven argentino de 23 años que había logrado consolidar una comunidad masiva en plataformas como YouTube e Instagram, donde su estilo irreverente y sus videos de humor callejero lo convirtieron en un referente para millones de jóvenes en América Latina. Su presencia en la aeronave junto al artista estadounidense dejó a sus seguidores en estado de shock, inundando las redes sociales con mensajes de condolencias por sus seguidores, conocidos y amigos, incluyendo famosas figuras del mundo digital.

Por otro lado, internautas recordaron su participación en ‘La Velada del Año’ en el 2025, evento de boxeo realizado por el stremear Ibai. En diversos videos previos a su participación el youtuber toca temas que se podrían considerar “existencialistas”, pero con el humor y creatividad que lo caracterizaron durante su carrera.

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Dos momentos destacaron en dos videos diferentes, causando escalofríos ante la extraña coincidencia con el trágico accidente aéreo. El primero es en el video titulado “La vuelta de Gaspi”, en el que después del minuto 5:31, el creador de contenido aborda un taxi, en donde se ve la fecha 14/06 en la parte del frente del vehículo, misma fecha de su muerte.

El segundo es en el video titulado “GASPI CAMINO A LA VELADA”, en donde en el minuto 14:06 se escucha un helicóptero mientras el influencer hace flexiones como preparación para la lucha que tuvo contra el español Perxitaa, en la cual salió derrotado.