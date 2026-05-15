Violeta Bergonzi no pudo ocultar su fanatismo por Nicky Jam y así lo demostró en pleno escenario

La decimocuarta edición de los Premios Nuestra Tierra 2026 no solo dejó una lluvia de galardones y presentaciones memorables en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, sino también momentos de pura espontaneidad que encendieron las redes sociales. Ese fue el caso de lapresentadora Violeta Bergonzi, quien dejó de lado la rigidez del libreto para demostrar, sin filtros, que es una seguidora fiel del ícono del género urbano, Nicky Jam.

Bergonzi, quien estuvo a cargo de la conducción de un segmento de la gala, no pudo ocultar su emoción y fanatismo al tener a pocos centímetros al intérprete de ‘El Perdón’. Con la frescura que la caracteriza, la presentadora contagió al público con sus gestos de admiración y comentarios de complicidad en pleno escenario, dejando claro que antes que conductora, es una ‘fiel devota’ del reggaetonero.

El motivo de tener a la superestrella en la tarima no era menor. La organización de los Premios Nuestra Tierra 2026 otorgó al artista el prestigioso reconocimiento ‘Hermano Nuestra Tierra’. De acuerdo con los voceros del certamen, esta distinción busca aplaudir a aquellos creadores internacionales que, con su trabajo, fortalecen la proyección de la música latina de la mano del talento colombiano.

En el caso de Nicky Jam, el homenaje tuvo un tinte profundamente emotivo, pues se exaltó el inquebrantable vínculo que el puertorriqueño ha mantenido con el país desde hace más de 18 años, una relación que comenzó en Medellín y que redefinió la historia del género urbano a nivel global a través de innumerables colaboraciones con artistas locales.

“Hace más de 18 años atrás, me llegó una llamada en mi casa en un momento que de verdad lo necesitaba. Me dijeron que si podía cantar en Colombia. Yo no tenía ni para pagar el arriendo”, confesó con la voz entrecortada un Nicky Jam visiblemente conmovido.

Las palabras de agredecimiento de Nicky Jam a Colombia

Durante su intervención, el cantante desató las risas y los aplausos del auditorio al revelar una infidencia de sus inicios en suelo cafetero. Relató que, ante la precariedad económica, tuvo que hacerse pasar por su propio representante al teléfono para concretar aquella primera e histórica presentación en el país, una audaz jugada que terminaría cambiando el rumbo de su carrera y de su vida para siempre.

“Gracias a yo coger eso, mi vida cambió. Conocí la gente bonita de Colombia, la cultura. Conocí la música folclórica, conocí el vallenato, conocí la humildad del colombiano”, afirmó el artista ante una Violeta Bergonzi que, desde un costado de la tarima, lo miraba con profunda admiración. La velada cerró con un Teatro Colsubsidio ovacionando de pie al boricua más colombiano de todos, en una noche donde el orgullo patrio y el reguetón de la vieja escuela se fundieron en un solo abrazo.Violeta Bergonzi no ocultó su amor por Nicky Jam en pleno escenario