Caso penal Blessd: Jueza aplazó la audiencia y se tomará un par de días para analizar las pruebas y testimonios antes de decidir si lo envía a la cárcel

Audiencia de medida de aseguramiento en contra de Blessd, Dímelo Jara y dos abogados fue aplazada. (Foto: Captura de audiencia 12 de junio de 2026)

Este viernes, 12 de junio, la jueza Lina María Mesa decidió suspender la audiencia en la que se estudia la solicitud de medida de aseguramiento contra el cantante Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, y los demás procesados por el delito de secuestro extorsivo agravado atenuado.

La decisión se produjo luego de dos días en los que la Fiscalía General de la Nación, las defensas y los representantes de las víctimas presentaron pruebas y expusieron sus argumentos dentro del proceso judicial.

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Blessd podría ser enviado a la cárcel

El caso está relacionado con las denuncias presentadas por Andrés Felipe Sánchez, reconocido por su participación en Yo Me Llamo como imitador de Ozuna, quien aseguro haber sido retenido y amenazado durante una reunión en Medellín.

Antes de tomar una decisión sobre la solicitud de la Fiscalía de ordenar medida de aseguramiento en centro carcelario, la jueza explicó que necesita revisar con detenimiento todos los elementos presentados en las audiencias.

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“Como es de entender, el despacho requiere tiempo para analizar todo lo que cada una de las intervenciones de las partes y los elementos con mayor detenimiento, no solamente los que aportó la Fiscalía, sino los que han aportado en esta audiencia el día de hoy las demás partes”, manifestó Lina María Mesa.

La juez anunció entonces la suspensión de la diligencia, “vamos a suspender esta audiencia para tomar la decisión respectiva, que será el próximo martes porque el lunes es día festivo”, señaló.

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Además de Blessd, en el proceso también están vinculados Santiago Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara; Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda, quienes tampoco aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.

Durante las audiencias, el ente acusador presentó testimonios y otros elementos probatorios con los que busca demostrar que las presuntas víctimas fueron privadas de la libertad y sometidas a intimidaciones tras una disputa relacionada con la imagen y representación del artista.

La reanudación de la audiencia, programada para el martes 16 de junio, será clave para definir si la jueza accede a la petición de la Fiscalía y ordena una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los procesados o si les permite continuar vinculados al proceso en libertad.