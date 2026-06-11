Primera colombianada en el Mundial: Cuerpo técnico de la Selección Colombia llegó con bolsa del Ara a México

Primera colombianada en el Mundial: Cuerpo técnico de la Selección Colombia llegó con bolsa del Ara a EE.UU.

La Selección Colombia ya llegó a la Ciudad de México para preparar el debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio en el mítico estadio Azteca. El viaje desde San Diego, Estados Unidos, a Ciudad de México dejó varias curiosidades como las declaraciones de James Rodríguez en las que pide el Balón de Oro para Luis Díaz. Ahora bien, la mayor curiosidad fue que un integrante del cuerpo técnico se bajó del avión con nada más y nada menos que una bolsa del Ara.

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Una vez el plantel de la Selección Colombia se bajó del avión en Ciudad de México, los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de acceder a los jugadores para hacerles preguntas previo al debut en el Mundial 2026. Lo que nadie se esperaba es que detrás de los jugadores, mientras respondían preguntas a los periodistas, una escena que solo se podía presentar con Colombia pasó.

Un utilero de la tricolor se bajó del avión con sus cosas en una bolsa del Ara, al mejor estilo de cualquier terminal terrestre del país. En redes sociales las burlas por esta escena dantesca no se hicieron esperar, aunque también sorprendió que varios comentarios también fueron de orgullo patrio.

"Esa es mi colombia hijueputaaaaa“, ”Nuestra cultura colombiana!! Viva por siempre!“, ”Jajajaja eso muestra que el mejor de Colombia es ARA“, ”El realismo mágico está en todos lados“, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Finalmente, es importante recordar que Ara es socio oficial de la Selección Colombia, por lo que no es extraño que esto se presente en la concentración del equipo.

¿Cuándo juega Colombia en el Mundial 2026?

Estos son los tres partidos confirmados para la Selección Colombia en la fase de grupos:

Fecha Partido Sede Hora Colombia Miércoles 17 de junio Uzbekistán vs. Colombia Estadio Azteca, Ciudad de México 9:00 p. m. Martes 23 de junio Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio Akron, Guadalajara 9:00 p. m. Sábado 27 de junio Colombia vs. Portugal Hard Rock Stadium, Miami 6:30 p. m.

El partido contra Portugal aparece, en el papel, como el duelo más fuerte del grupo, no solo por la historia reciente del equipo europeo, sino porque puede terminar siendo decisivo para definir posiciones de clasificación. Aun así, el calendario obliga a Colombia a mirar primero a Uzbekistán y RD Congo, dos selecciones que llegan con menos ruido mediático, pero que pueden marcar el camino del grupo desde las primeras fechas.