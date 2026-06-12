Resultados Lotería de Bogotá y Quindío: números ganadores del sorteo del jueves 11 de junio

(Balotas creadas con Chat GPT y logos de las loterías tomados de redes sociales el 8 de enero del 2026)

Este11 de junio, se realizaron los sorteos de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, dos de los juegos de azar más tradicionales en Colombia. A continuación, consulte los números ganadores y las principales series del sorteo más reciente.

Resultado de la Lotería de Bogotá

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá fue:

Número ganador:

Serie:

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá entregó otros premios secos a los apostadores que acertaron diferentes combinaciones del sorteo.

Resultado de la Lotería del Quindío

Por su parte, el número ganador del premio mayor de la Lotería del Quindío fue:

Número ganador:

Serie:

La Lotería del Quindío también entregó premios secundarios, de acuerdo con el plan de premios establecido para este sorteo.

¿Dónde consultar los resultados oficiales?

Los resultados oficiales pueden verificarse en los canales autorizados de cada lotería, puntos de venta oficiales y plataformas habilitadas para la consulta de premios.

Se recomienda a los jugadores revisar cuidadosamente el número, la serie y la fracción de su billete antes de reclamar cualquier premio.

¿Cuándo juegan la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío?

La Lotería de Bogotá juega habitualmente los días jueves. Sin embargo, los horarios o fechas pueden cambiar en caso de festivos o ajustes en la programación.

Recomendaciones para reclamar un premio

Si resultó ganador, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: