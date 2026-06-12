Periodista de Caracol tuvo incidente en plena entrevista en vivo con Blessd por su proceso judicial

Noticias Caracol es el servicio informativo líder en audiencia de Caracol Televisión y uno de los medios de comunicación con mayor impacto en la opinión pública colombiana.Con varias emisiones diarias y una fuerte presencia en plataformas digitales, el noticiero se ha consolidado como un referente de inmediatez y cobertura nacional.

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Su equipo de periodistas suele estar en el centro de la conversación social, no solo por la relevancia de sus reportajes, sino también por el alcance masivo de sus entrevistas, las cuales suelen marcar la agenda del día en el país. Esta vez las miradas de los internautas esta puesta en el periodista Juan Camilo Cortés egresado de la Universidad Javeriana.

Cortés se ha destacado por cubrir una amplia gama de temas que van desde la tecnología y la cultura hasta la política nacional. Recientemente, su labor en el formato digital del noticiero le ha permitido ganar mayor visibilidad, participando en entrevistas en vivo y análisis de casos judiciales de alto impacto.

Precisamente, el periodista estuvo cubriendo el caso judicial del cantante paisa Blessd por presunto secuestro extorsivo agravado, acusación realizada por Andrés Felipe Sánchez, imitador de Ozuna. La audiencia se llevó a cabo el 11 de junio de 2026 y se reportó que Blessd y los demás vinculados no aceptaron los cargos.

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La defensa del artista ha sostenido que él no estuvo presente en la reunión del 1 de junio de 2022, que el conflicto derivó del uso no autorizado de su imagen y que los argumentos de fondo serán expuestos ante los jueces. En este marco, Noticias Caracol realizó un entrevista con Blessd por esta mismo razón, dirigida por el periodista Juan Camilo Cortes, quien en la transmisión tuvo en percance.

Por medio de sus redes sociales, Cortes compartió el momento exacto en el que le da hipo mientras charla con el artista; con el profesionalismo que caracteriza al presentador, trato de contenerse y fuera del aire sus compañeros buscaron ayudarlo. El periodista se tomó el momento con gracia, generando varias interacciones en su Instagram.

“Tengo envidia, de no haberlo visto en vivo”, “Ahí tocaba papelito en la frente”, “jajaja pobrecitoooo, pero lo maneja muy bien”, son algunos de los comentarios, sumados a tácticas para quitar el hipo.

Periodista de Caracol cuestionó la experiencia de un joven profesional

Hace poco, Cortés ha recibó una lluvia de críticas que después de una entrevista realizada a un joven abogado en la transmisión de Noticias Caracol. Los usuarios en TikTok manifestaron su indignación por la forma en que Cortés se dirigió al profesional. Según los comentarios, el periodista se enfocó de manera insistente en la edad y los títulos del abogado, dejando de lado el fondo de la noticia, que era la demanda en cuestión.

Mientras el abogado identificado como Daniel Felipe Useche hablaba, el periodista lo interrumpió para saber sobre su edad y si realmente ya estaba titulado como abogado.El abogado de 23 años respondió con toda tranquilidad, recordando su edad y los títulos profesionales con los que cuenta.