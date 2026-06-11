Aficionado convulsiona en el Estadio Ciudad de México previo a la inauguración del Mundial

La emoción por el arranque de la Copa del Mundo 2026 se vio empañada por un incidente ocurrido en el Estadio Ciudad de México, donde un aficionado sufrió una convulsión horas antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

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¿Qué ocurrió exactamente?

Publimetro pudo percatar el lamentable suceso que tuvo lugar en la rampa 2 del inmueble, una de las zonas con mayor movimiento de personas durante el ingreso de los espectadores.

Testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia al percatarse de que el seguidor presentaba complicaciones físicas mientras esperaba para acceder al recinto.

Hasta el momento se desconoce la causa que provocó la convulsión. Sin embargo, elementos de la Cruz Roja que se encontraban desplegados como parte del operativo especial para la ceremonia de apertura acudieron rápidamente al sitio para brindarle atención médica. El estado de salud del involucrado no ha sido informado por las autoridades.

Fuerte afluencia desde temprano

Desde temprana hora, miles de personas comenzaron a congregarse alrededor del estadio con la intención de presenciar el histórico encuentro que pone en marcha la máxima competencia del futbol internacional.

Las primeras filas se formaron desde las 7:00 de la mañana, generando una importante concentración humana en distintos accesos y vialidades cercanas al inmueble.

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La expectativa por ver a la Selección Mexicana debutar en casa provocó una gran movilización de aficionados provenientes de diferentes estados de la República e incluso de otros países. Entre cánticos, banderas y camisetas verdes, la pasión futbolera se apoderó de los alrededores del escenario mundialista.

Mientras continúan llegando seguidores para ocupar sus lugares en las tribunas, el Estadio Ciudad de México se alista para escribir una página histórica al convertirse en el primer recinto del mundo en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas.

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A la espera del silbatazo inicial, cientos de aficionados vestidos con el jersey de México ya viven intensamente la fiebre mundialista dentro y fuera del emblemático inmueble.