El colombiano Julián Quiñones rompió una marca histórica con su gol en el Mundial 2026

El Mundial de 2026 apenas comenzó y ya dejó una curiosidad histórica que jamás se había presentado en una Copa del Mundo. El protagonista fue Julián Quiñones, delantero nacido en Colombia y nacionalizado mexicano, quien marcó el primer gol del torneo en el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El atacante abrió el marcador sobre los nueve minutos del juego ante Sudáfrica tras aprovechar una recuperación alta de México y una asistencia de Erik Lira. Con un remate certero, puso el 1-0 para el conjunto azteca y escribió su nombre en la historia de los mundiales.

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Más allá de ser el primer gol de la cita orbital, la anotación tuvo un ingrediente adicional que destacó el reconocido estadígrafo español MisterChip.

“Por primera vez en toda la historia de la Copa del Mundo, el primer gol del torneo lo ha marcado un jugador nacido fuera del país al que representa. Julián Quiñones, nacido en Colombia, es uno de los 292 jugadores que participan en esta Copa del Mundo con la selección de un país diferente al que les vio nacer”, señaló el especialista en datos futbolísticos.

Quiñones nació en Magüí Payán, Nariño, pero desarrolló gran parte de su carrera profesional en México, país donde obtuvo la nacionalidad y posteriormente fue convocado por la selección mexicana. Actualmente es una de las figuras del fútbol internacional y viene de destacarse como goleador en Arabia Saudita.

Según el dato compartido por MisterChip, el delantero hace parte de los 292 futbolistas que disputan el Mundial 2026 representando a una selección distinta al país donde nacieron. Sin embargo, ninguno antes había tenido el honor —y la particularidad— de marcar el primer gol de una Copa del Mundo.

Un colombiano inauguró el marcador del Mundial

Aunque oficialmente el gol pertenece a México, en Colombia el hecho no pasó desapercibido. Después de todo, el primer grito de gol del Mundial 2026 salió de los pies de un futbolista nacido en territorio colombiano.

La curiosidad toma mayor relevancia al revisar la lista histórica de autores del primer gol de cada Mundial. Desde Lucien Laurent en Uruguay 1930 hasta Enner Valencia en Catar 2022, todos habían marcado para el país en el que nacieron.

La racha se rompió en 2026 gracias a Julián Quiñones.

Los autores del primer gol en cada Mundial

1930: Lucien Laurent (Francia)

1934: Ernesto Belis (Argentina)

1938: Josef Gauchel (Alemania)

1950: Ademir (Brasil)

1954: Miloš Milutinović (Serbia/Yugoslavia)

1958: Agne Simonsson (Suecia)

1962: Héctor Facundo (Argentina)

1966: Pelé (Brasil)

1970: Dinko Dermendjiev (Bulgaria)

1974: Paul Breitner (Alemania)

1978: Bernard Lacombe (Francia)

1982: Erwin Vandenbergh (Bélgica)

1986: Alessandro Altobelli (Italia)

1990: François Omam-Biyik (Camerún)

1994: Jürgen Klinsmann (Alemania)

1998: César Sampaio (Brasil)

2002: Papa Bouba Diop (Senegal)

2006: Philipp Lahm (Alemania)

2010: Siphiwe Tshabalala (Sudáfrica)

2014: Marcelo (autogol para Croacia)

2018: Yuri Gazinski (Rusia)

2022: Enner Valencia (Ecuador)

2026: Julián Quiñones (México)

Con un solo remate, Quiñones no solo adelantó a México en el debut mundialista, sino que también rompió una estadística que había permanecido intacta durante casi un siglo de historia de las Copas del Mundo.