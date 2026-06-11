Linda Caicedo fue sorprendida por su novia tras ganar la Nations League con la Selección Colombia

Linda Caicedo cerró una semana de esas que cualquier futbolista sueña vivir: clasificación al Mundial, título con la Selección Colombia y un regreso a casa con recibimiento amoroso incluido. La jugadora del Real Madrid fue sorprendida por su novia, quien la recibió con flores luego de que la ‘Tricolor’ femenina se coronara campeona de la primera Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

El detalle generó conversación entre los seguidores de Linda, no solo por lo romántico del gesto, sino porque llegó justo después de un momento histórico para el fútbol femenino colombiano. Según se observa en el material conocido sobre el recibimiento, la futbolista fue esperada con un ramo de flores, una imagen que rápidamente se convirtió en una de las postales más tiernas tras la consagración de Colombia.

Y es que Linda no venía de cualquier partido. La atacante hizo parte del equipo que derrotó 4-3 a Paraguay y levantó la primera edición de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, un torneo que además sirvió como camino clasificatorio al Mundial Femenino de Brasil 2027.

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Linda Caicedo pasó del susto a la gloria con la selección Colombia

La historia tuvo un tinte todavía más especial porque días antes Linda había encendido las alarmas en la Selección Colombia. En el partido contra Uruguay, la futbolista tuvo que salir sustituida tras presentar molestias físicas, situación que generó preocupación por una posible lesión muscular. Colombia ganó ese compromiso 1-0 con gol de Gisela Robledo y aseguró su clasificación al Mundial de 2027.

Contra todo pronóstico, Linda logró estar disponible para el cierre del torneo y terminó aportando en el momento más importante. En la victoria 4-3 ante Paraguay, la jugadora del Real Madrid marcó uno de los goles con los que Colombia se quedó con el título, según reportó AS. En ese partido también anotaron Anita Guzmán, en dos oportunidades, y Restrepo.

Lo que faltaba era el cierre de película: después de la tensión por su estado físico, el gol, el título y la celebración con sus compañeras, Linda también tuvo un recibimiento íntimo y amoroso fuera de la cancha.

Linda Caicedo Captura Instagram: @_valeria0524

Un gesto que dio de qué hablar entre los seguidores

El recibimiento con flores mostró una faceta más personal de Linda Caicedo, una futbolista que a sus 20 años ya carga con una trayectoria enorme: Mundial de mayores, Mundiales juveniles, Real Madrid, nominaciones internacionales y ahora un nuevo título con la Selección Colombia.

En redes sociales, este tipo de momentos suelen generar conversación porque muestran el lado humano de las deportistas, más allá de los goles, las estadísticas y las medallas. Linda ha sido una de las caras más visibles del fútbol femenino colombiano y cada episodio de su carrera termina moviendo a una hinchada que la sigue tanto por su talento como por su historia de vida.

Este nuevo título también llegó en una temporada intensa para la atacante. AS destacó que, a nivel de clubes, Linda venía de una campaña importante con el Real Madrid, con 13 goles y 10 asistencias, además de haber sido elegida por los aficionados como la mejor jugadora del club en la temporada.

Por eso, el ramo de flores no fue solo un detalle romántico. También fue una imagen de descanso después de la presión, de cariño después del esfuerzo y de celebración tras una conquista que quedará marcada en la historia de la Selección Colombia Femenina.

Linda Caicedo volvió a demostrar que está hecha para los partidos grandes, pero su recibimiento también recordó algo simple: detrás de cada figura que brilla en la cancha hay una vida, una red de afectos y personas que celebran cada logro como si también hubieran jugado la final.