Nanis Ochoa habló del delicado proceso que viene atravesando con su rostro y por el que tuvo que entrar a cirugía

Nanis Ochoa es una actriz y presentadora bastante conocida de la farándula colombiana, siendo referenciada por su paso como presentadora de ‘Lo Sé Todo’ y su participación en realities como ‘Mundos Opuestos’ de RCN, por su relación connPipe Calderón y su participación en el formato de ‘La Casa de los Famosos’. La actriz ha seguido con sus proyectos profesionales, pero además siempre se le ve muy activa mediante sus redes sociales.

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Tras algunos días sin publicar de manera no tan constante, la expareja de Pipe Calderón mostró cómo quedó su rostro tras someterse a una cirugía ortognática, la cual, según su especialista:“mejora la posición de los maxilares, se mejora la simetría del rostro y las funciones vitales. Esta cirugía no solo se trata de estética, ya que el masticar mal puede afectar la digestión, la postura, la respiración y la salud de las articulaciones.”

En medio de su recuperación, la presentadora estuvo en entrevista con ‘Lo sé todo’, programa del que hizo parte y en el que explicó con detalle que los procedimientos a los que se tuvo que someter iban más allá de lo estético. Ochoa reveló que a ella nunca se le desarrolló el maxilar inferior por lo que de pequeña le hicieron ortodoncia, pero a pesar de esto, no lograron sacarle el mentón, por lo que le pusieron un implante de silicona a sus 14 años.

“Este implante lo que hizo fue comerme el hueso y ya me estaba llegando al nervio, no tragaba bien, me ahogaba, roncaba, esto cuando tu envejeces te puede dar alzheimer, muchas cosas por la falta de oxigenación al cerebro”, explicó la presentadora. Esta razón la llevó a dirigirse al maxilofacial por lo que en el mes de noviembre del 2025 a su primera cirugía, pero a pesar de salió bien, pero al mes tenía la boca torcida, ya que se había fracturado unas placas del lado derecho de su rostro.

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Para inicios de año la vuelven a intervenir para corregir esto, pero en la cirugía se fracturó las placas del lado izquierdo, por lo que tuvo que volver al quirófano donde le realizaron una reeconstrucción.“Yo lo hice por tema de salud, la gente dice que fue por vanidad, yo creo que yo estaba bien de cara, no necesitaba estéticamente nada, entonces la gente no lo entiende pero tampoco yo me puedo esconder porque mi fuente ingreso son mis redes sociales”.

Ochoa indicó que ha sido un proceso completamente duro para ella por el hecho de que la mayor parte de su vida ha trabajado con su imagen, tanto con su rostro y su cuerpo, pero la buena noticia fue que su última intervención fue la definitiva para poder estar completamente de salud.