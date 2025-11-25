Nanis Ochoa reapareció tras compleja cirugía vital para su salud

La paisa Nanis Ochoa, es una de las figuras públicas más reconocidas en Colombia, brillando no solo como modelo, también como presentadora en formatos como ‘Lo Sé Todo’ y participando en realities como ‘La Casa de los Famosos’ y ‘Mundos Opuestos’. Tras varios meses alejada de la pantalla, Ochoa sorprendió a sus fans al mostrar cómo quedó tras una delicada cirugía vital para su salud.

Ya son más de un millón de seguidores los que tienen Ochoa en su cuenta de Instagram, plataforma en la que comparte su cotidianidad y en donde impulsa varios negocios con sus campañas publicitarias, debido a que se desenvuelve muy bien como creadora de contenido.

Nanis Ochoa Captura RCN

Tras algunos días sin publicar de manera no tan constante, la expareja de Pipe Calderón mostró cómo quedó su rostro tras someterse a una cirugía ortognática, la cual, según su especialista: “mejora la posición de los maxilares, se mejora la simetría del rostro y las funciones vitales. Esta cirugía no solo se trata de estética, ya que el masticar mal puede afectar la digestión, la postura, la respiración y la salud de las articulaciones.”

Nanis Ochoa Instagram: Nanis Ochoa - Historia - 25/11/2025

Cabe recordar que para el mes de febrero de 2024, Nanis optó por hacer varios cambios en su vida, entre ellos un reto estético que la llevó a entrar al quirófano. Su objetivo es lograr una figura con cintura estilo “avispa”. Según explicó su especialista, este procedimiento no siempre requiere retirar costillas; también puede involucrar fracturarlas de manera controlada o reducir la grasa acumulada en esa área del cuerpo.