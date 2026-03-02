El millonario regalo con el que sorprendió Rafael Santos a su madre por sus 70 años

Rafael Santos, el mayor de los Díaz nació en el matrimonio del cantautor Diomedes Díaz Maestre con Patricia Isabel Acosta, sus hermanos de padre y madre son Diomedes de Jesús, Luis Ángel y Martín Elías. La madre de Rafael sería la primera esposa del cantante, reconocida por la famosa “ventana marroncita” lugar donde Diomedes la lograría conquistar e inspiraría gran parte de la bionovela del artista, siendo ella considerada como el gran amor, a pesar de que el cantante paso por más matrimonios.

Puede leer: La cantante reveló que las personas junto a ellas no tuvieron mayor lesión en comparación al auto, esta fue la causa del choque.

La unión de Diomedes y Patricia duro 17 años y sin duda fue la musa de varias de sus canciones como Sin Ti, Tu Serena, La Ventana Marroncita, Te Necesito, El Cóndor Herido, Título de Amor y por supuesto La Ventana Marroncita. Para el año 1995 se daría el fin de esta unión, que dejo grandes éxitos del ‘Cacique de la Junta’, las causas de su separación sería las múltiples infidelidades de parte del artista.

No obstante, ambos mantuvieron una buena relación y sobre todo Patricia con la familia del Cacique. Lastimosamente, Patricia tuvo que vivir la perdida de su hijo menor, Martín Elías en el año 2017, un hecho que marco completamente el vallenato, por lo joven que era el cantante y por el prometedor futuro que tenía en la música.

A propósito del cumpleaños número 70 de Patricia, su hijo mayor como de costumbre compartió un especial mensaje y obsequió a su madre una camioneta Toyota Fortuner 2026: “Hoy les comparto este bello regalo que le di a mi madre, mi primer amor. Te amo mamá, te mereces todo lo lindo que pueda existir en este mundo, gracias por cada día amarnos y entregarte a mí y a mis hermanos y darnos la crianza tan linda que nos diste junto a papá que sé que desde el cielo nos acompaña(…)“.

Madre de Martín Elías asegura que le hizo advertencia a su hijo antes de su muerte

Hace unos meses, durante el escándalo de Lili Díaz y Dayana Jaimes, surgieron diferentes videos de la familia, uno de ellos de Patricia Acosta, la primera esposa de Diomedes en la Junta, con quien tuvo a Rafael Santos y a Martín Elías. En este video en especifico, Patricia dio una declaración sobre la muerte de su hijo que a muchos sorprendió por la crudeza al decirlo.

Le puede interesar: Así fue como Betsy Liliana ayudó a Elder Dayan Díaz a que conociera a su padre, el Cacique

Acosta le habría advertido a su hijo que no fuera a ese toque, el día que se accidentó en el año 2017, debido a que era semana santa: “Le dije ven acá papito, tu eres manso y menso a la vez, te estoy diciendo, yo vengo del 56 y mira yo soy de los 60, de los años 70, 80, 90 y hasta el 2000, tengo 70 años y cómo no voy a conocer el mundo al derecho al revés. Le dije hijo, tu papá nunca en la vida fue a tocar en semana santa, ¿no lo entiendes?“, inició diciendo Patricia.

A lo que Martín Elias le preguntó “si lo iba a salar”, su madre contestó: “Sabes una cosa, te vas a ir y no me quieres prestar atención, te vas y no regresas más. Si tu no me escuchas a mi, le vas a escuchar a Dios y así fue. ¿Regresó?, no regreso, porque a este pecho es el único que le duele su hijo (...) no me hizo caso".