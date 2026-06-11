El Happy Lora se subió al ring de las elecciones y se sumó a la campaña de De la Espriella

La segunda vuelta presidencial sigue metiéndose en todos los terrenos posibles y, como era de esperarse, el deporte no se quedó por fuera de la conversación. Esta vez, quien dio de qué hablar fue el reconocido exboxeador colombiano Miguel ‘Happy’ Lora, quien manifestó públicamente su apoyo a Abelardo de la Espriella de cara a la votación definitiva contra Iván Cepeda.

El excampeón mundial de boxeo se sumó a la lista de figuras públicas que han tomado postura en plena recta final de campaña, en una elección que está marcada por la polarización, los mensajes en redes sociales y la búsqueda de apoyos que puedan mover votantes indecisos antes del 21 de junio, fecha en la que se realizará la segunda vuelta presidencial.

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¿Qué dijo Happy Lora sobre Abelardo de la Espriella?

Happy Lora expresó su respaldo al candidato con un mensaje en el que resaltó, especialmente, el supuesto interés de De la Espriella por el deporte y las necesidades del país.

“Voy a votar por Abelardo porque es el presidente que Colombia necesita, es un presidente inteligente, buena gente y le gusta el deporte, y vamos a sacar a Colombia adelante. Él es una gran persona y conoce las necesidades de este país; está bien relacionado, es carismático, humilde y sencillo. Va a ganar sobrado y vamos a sacar a Colombia adelante con el deporte”, dijo el exdeportista.

La declaración no pasó desapercibida, pues llega en un momento en el que cada adhesión tiene peso político. En segunda vuelta, los candidatos no solo están tratando de mantener a sus votantes de primera ronda, sino también de conquistar a quienes apoyaron otras opciones o no salieron a votar.

Los resultados de la primera vuelta en Colombia

Abelardo de la Espriella llegó a esta instancia después de quedar primero en la primera vuelta presidencial. Según datos reportados por Tropicana con base en cifras de la Registraduría, el candidato obtuvo 10.366.143 votos, equivalentes al 43,78 %, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.703.921 votos, es decir, el 40,99 %.

La diferencia entre ambos fue estrecha, por lo que la campaña entró en una etapa en la que los apoyos públicos de artistas, empresarios, influenciadores y deportistas se han convertido en parte del pulso electoral. Lo que faltaba: hasta los símbolos deportivos terminaron metidos en la pelea política.

De hecho, la campaña de De la Espriella también ha generado debate por el uso de la camiseta de la Selección Colombia como símbolo de campaña. El País reportó que una jueza de Bogotá le prohibió usarla en actividades proselitistas, mientras la Federación Colombiana de Fútbol ha insistido en no involucrarse en actividades políticas.

Otras figuras del deporte que han rodeado la campaña de De la Espriella

El apoyo de Happy Lora no es el único gesto del mundo deportivo que ha sido relacionado con la campaña de Abelardo de la Espriella. El País reportó que el candidato ha contado con respaldo de figuras del fútbol colombiano como Teófilo Gutiérrez y Faustino Asprilla, dos nombres que tienen un peso enorme en la memoria deportiva del país.

La presencia de deportistas en la conversación electoral no es un detalle menor. En Colombia, el fútbol, el boxeo y otros deportes suelen tener una conexión emocional muy fuerte con la gente, especialmente en regiones donde los ídolos deportivos también funcionan como referentes populares. Por eso, cuando una figura como Happy Lora toma partido, el mensaje no solo circula como una opinión personal, sino como un guiño a comunidades que crecieron viendo sus triunfos.

En el caso de Lora, el respaldo también tiene un componente simbólico para la Costa Caribe. El exboxeador es una de las figuras más recordadas del boxeo colombiano y su opinión puede conectar con sectores deportivos y populares que ven en él a un referente de disciplina, esfuerzo y representación regional.

La campaña presidencial terminó abriendo una cancha paralela en el deporte. Por un lado, De la Espriella ha intentado proyectar una imagen de patriotismo asociada a símbolos como la camiseta de la Selección y el discurso de unidad nacional. Por el otro, sus críticos han cuestionado que esos símbolos se usen con fines electorales, especialmente en un país donde la Selección suele verse como un punto de encuentro más allá de las divisiones políticas.

Con ese panorama, el apoyo de Happy Lora se suma a una estrategia en la que los respaldos de figuras reconocidas pueden ayudar a amplificar el mensaje de campaña en sectores que no necesariamente siguen la política todos los días, pero sí prestan atención cuando habla un ídolo deportivo.

La segunda vuelta está cada vez más cerca y, como van las cosas, la disputa no solo se jugará en debates, plazas públicas o redes sociales. También se está jugando en el terreno emocional de los símbolos, los referentes populares y las figuras que, desde el deporte, deciden ponerse una camiseta política.

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