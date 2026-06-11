Preocupante: cuerpo técnico de Leonel Álvarez denunció a Bucaramanga ante MinTrabajo por presunto incumplimiento

Atlético Bucaramanga vuelve a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no por lo que ocurre dentro de la cancha, sino por una situación laboral que habría quedado abierta tras la salida de Leonel Álvarez del banco ‘Leopardo’.

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Según informó el periodista Pipe Sierra, el cuerpo técnico de Leonel Álvarez denunció ante el Ministerio de Trabajo a Atlético Bucaramanga, argumentando que el club no les habría pagado una indemnización pactada a la que, según ellos, estarían obligados por ley.

Lo llamativo del caso es que, de acuerdo con la misma información, la denuncia no incluiría a Leonel Álvarez, sino únicamente a integrantes de su cuerpo técnico, quienes habrían decidido acudir a la vía institucional para reclamar el pago correspondiente.

Por ahora, Atlético Bucaramanga no ha emitido un pronunciamiento público ampliamente conocido sobre esta denuncia, por lo que el caso debe manejarse como una información en desarrollo y no como un incumplimiento probado.

El cuerpo técnico de Leonel Álvarez habría acudido a MinTrabajo

Lo que faltaba. Después de una etapa que terminó antes de lo esperado, el entorno de Leonel Álvarez vuelve a generar noticia en Bucaramanga por un asunto que ya no tiene que ver con planteamientos, resultados o rendimiento, sino con obligaciones laborales que, según el reporte periodístico, estarían pendientes.

La información de Pipe Sierra señala que el reclamo se presentó ante el Ministerio de Trabajo, entidad encargada de vigilar y proteger el cumplimiento de normas laborales en Colombia. En este caso, los miembros del cuerpo técnico argumentarían que existía una indemnización pactada y que esta no habría sido cancelada por el club.

La situación es delicada porque involucra a un equipo que venía de años importantes en el fútbol colombiano y que, tras el paso de diferentes entrenadores, ahora podría enfrentar un nuevo capítulo administrativo fuera de las canchas.

Bucaramanga no ha confirmado públicamente el caso

Hasta el momento, la información disponible se sostiene en el reporte de Sierra y no en un comunicado oficial de Bucaramanga, del Ministerio de Trabajo o del propio cuerpo técnico. Por eso, editorialmente, lo correcto es hablar de una denuncia reportada, de un presunto incumplimiento y de una reclamación que deberá seguir su trámite institucional.

Atlético Bucaramanga, según registros de temporada citados por medios deportivos y bases de datos públicas, terminó la etapa de Leonel Álvarez durante 2026 y dejó a Wilbert Perea como encargado interino del equipo, en medio de los movimientos habituales de técnicos en la Liga colombiana. No obstante, el detalle de la presunta reclamación económica no aparece confirmado oficialmente en fuentes institucionales consultadas.

Con este panorama, se espera que en los próximos días pueda conocerse si el club entrega una respuesta formal o si el Ministerio de Trabajo avanza con algún tipo de citación, conciliación o revisión del caso.

Preocupante para el entorno ‘Leopardo’, porque una salida deportiva ya complicada podría terminar tomando otro camino en despachos laborales. Por ahora, la pelota no está en la cancha, sino en las oficinas, donde las partes tendrán que aclarar si existía esa indemnización pactada y si efectivamente quedó pendiente de pago.