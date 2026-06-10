Reconocido humorista de ‘Sábados Felices’ es señalado de violencia física por su expareja mientras estaba embarazada

Sábados Felices es el programa de humor más tradicional y duradero de la televisión colombiana, transmitido ininterrumpidamente desde 1972. Este show se ha consolidado como un referente cultural gracias a su fórmula que combina concursos de chistes y una variada galería de sketches y personajes cómicos interpretados por su elenco estable de humoristas.

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No obstante, algunas de sus figuras o talentos que han pasado por el programa se han visto envueltos en diferentes situaciones en cuanto a su vida personal. Ese es el caso de Andrés ‘El Pato’ Velásquez, quien fue acusado de violencia física y psicológica por su expareja sentimental, Camila Avendaño. Por medio de la Red de Caracol Televisión, ambos tuvieron la oportunidad de exponer sus posturas frente a los señalamientos de maltrato y disputas por la manutención de su hijo, Antonio, nacido el 13 de mayo de 2025.

Camila Avendaño decidió romper el silencio relatando una relación marcada por la escalada de comportamientos controladores. Según su testimonio, lo que inició con restricciones en el manejo de su teléfono móvil y el uso de redes sociales, así como un aislamiento progresivo de su círculo familiar, pronto derivó en agresiones físicas.

Avendaño expuso momentos críticos de su vivencia junto al humorista: “Yo estaba de copiloto en el carro y él llegó y me hizo ¡pah! y me pegó un puño en el ojo. Yo quedé quieta y después reaccioné (...). Él se puso como loco, se bajó del carro y ya después nos fuimos para la casa. Cuando estábamos en la casa, él reaccionó y me dijo que lo perdonara, que eso no iba a volver a pasar y que no contara nada porque eso lo podía afectar en su trabajo”, narró.

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La gravedad de las denuncias aumentó al referirse al periodo de gestación. Avendaño relató un altercado desencadenado tras descubrir mensajes comprometedores de Velásquez con otra mujer. De acuerdo con su versión, durante una confrontación física, el humorista habría intentado asfixiarla, obligándola a reaccionar golpeándolo con un teléfono celular en defensa propia.

Actualmente, Avendaño no ha radicado una denuncia formal ante la Fiscalía, citando el temor a represalias legales y la supuesta eliminación de pruebas que residían en sus dispositivos. Asimismo, la mujer ha señalado una supuesta irregularidad en los pagos de la cuota alimentaria, lo que la llevó a solicitar el pasado 26 de mayo de 2026 una audiencia de conciliación ante el ICBF para resolver temas de custodia y régimen de visitas.

La respuesta de Andrés ‘El Pato’ Velásquez ante acusaciones

En el ejercicio de su derecho a la réplica, Andrés Velásquez rechazó cualquier conducta de violencia física o psicológica hacia su expareja. Sosteniendo que la dinámica de la relación era diferente a lo planteado por Avendaño, afirmando incluso que él fue víctima de agresiones y que dispone de audios donde ella se disculpa por haberlo golpeado físicamente durante discusiones pasadas.

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En el frente económico, Velásquez desmintió la supuesta desatención de sus obligaciones. Mostró capturas de pantalla de chats como prueba de su disposición para cubrir los gastos de su hijo. Según el comediante, aunque se había acordado una cuota inicial de 250.000 pesos, él decidió enviar sumas superiores, llegando a transferir 800.000 pesos, comprometiéndose además a cubrir gastos médicos adicionales si el menor, quien ha tenido complicaciones respiratorias, los requiere.

El humorista aclaró que su distanciamiento actual del niño no se debe a una falta de interés paterno, sino a una decisión estratégica para evitar confrontaciones directas con Avendaño mientras los procesos legales siguen su curso. Velásquez fue enfático al anunciar que su equipo de abogados ya está adelantando las denuncias correspondientes en instancias civiles y penales, con el propósito de defender su honra y su carrera ante lo que calificó como acusaciones falsas y sin sustento probatorio.