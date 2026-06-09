Aida Victoria Merlano reveló que cambió su verdadero nombre en honor a su madre

Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido más influyentes y mediáticas de Colombia. Aunque saltó al ojo público tras el escándalo legal de su madre, la excongresista Aida Merlano, la barranquillera de 26 años logró construir una marca propia basada en su oratoria, inteligencia emocional y una honestidad cruda que ha cautivado a millones de seguidores.

Puede leer: Aida Victoria Merlano se pronunció sobre la jornada electoral y mando a más de uno a leer: ¿Reveló su voto?

Mientras que, el caso de legal de la excongresista enfrenta una situación judicial más compleja; a finales de 2025 fue condenada a 42 meses de cárcel específicamente por su fuga del consultorio odontológico. Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia la condenó a 5 años y 6 meses de prisión por violar los topes de gastos en su campaña electoral, sumado a la ratificación de su “muerte política” por parte del Consejo de Estado debido a irregularidades en dichos movimientos financieros.

La exsenadora permanece prófuga de la justicia en Venezuela, país desde el cual las autoridades colombianas buscan gestionar su extradición. Mientras que Aida Victoria continúa en una etapa judicial activa, ya que la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de casación presentado por su defensa para intentar anular la condena de 13 años de prisión impuesta por su participación en la fuga de su madre en 2019.

Aida Victoria Merlano reveló su verdadero nombre

Desde hace un tiempo, Aida Victoria le ha apostado al mundo del stream en la plataforma Kick, misma en la que su expareja trasmite y tiene una gran comunidad. En ellos la influencer ha aparecido sola pero también con invitados que la acompañan, de hecho este fue el espacio donde hizo una curiosa revelación en cuanto a su nombre.

Le puede interesar: El especial homenaje que le realizaron a Yeison Jiménez durante la final Nacional vs. Junior en el Atanasio

“Toda mi vida me llamé Caroline y yo me cambie el nombre cuando mi mamá la metieron presa, tenía yo 18. Cuando la metieron presa mi mamá estaba en una depresión tremenda y me decía cómo “Si tu te avergüenzas de que te relacionen conmigo o que sepan que yo soy tu mamá, o sea tu di que yo no soy tu mamá y listo", yo le dije: “Yo me siento super orgullosa de ti” entonces me fui a una notaria y me puse el nombre de mi mamá“, relató la influencer.

La barranquillera explicó que su madre se llama Aida y que el segundo nombre, Victoria, lo puso porque le había dicho que iba a ser “Aida la Victoriosa”, por lo que fue en honor a ella y que legalmente se llama así. Sin embargo, en el barrio donde creció y pasó su infancia le dicen Caro, en lo comentarios a los internautas lo calificaron como una gran anécdota.

“El cambio del nombre le cambió la vida”, “Los verdaderos seguidores de Aida sabemos la historia”, “Con la historia de ella podrían hacer una novela”, son algunos de los comentarios en TikTok.