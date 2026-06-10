¿Puede la Comisión de Acusación suspender a Petro? El choque jurídico detrás del auto contra el presidente

El auto firmado por la representante Gloria Elena Arizabaleta Corral, integrante de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, abrió una de las discusiones jurídicas y políticas más sensibles que se ha dado en esta mañana del miércoles 10 de junio, luego de conocerse este documento: ¿puede una representante investigadora ordenar la suspensión provisional del presidente de la República?

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La pregunta surge luego de que Arizabaleta expidiera el Auto de Sustanciación No. 002, fechado el 10 de junio de 2026, dentro del expediente 7525, en el que ordenó “suspender provisionalmente” del ejercicio del cargo al presidente Gustavo Francisco Petro hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p. m. La medida fue adoptada dentro de una investigación disciplinaria por presunta participación en política, conducta que el documento relaciona con el artículo 60 de la Ley 1952 de 2019.

No obstante, la decisión no puede leerse como una suspensión presidencial pacífica o jurídicamente cerrada. El propio auto reconoce que la medida genera una “tensión constitucional” frente al fuero especial del jefe de Estado, pues la Constitución establece un trámite particular para investigar y eventualmente separar del cargo a un presidente.

¿Qué ordenó exactamente el auto?

En la parte resolutiva, Arizabaleta ordenó suspender provisionalmente a Petro del ejercicio del cargo hasta el cierre de la segunda vuelta presidencial. También dispuso notificar al mandatario o a su apoderado, comunicar la decisión al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y remitirla al Ministerio Público.

La representante investigadora fundamentó la medida en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, que permite suspender provisionalmente a un funcionario investigado cuando existan elementos de juicio que indiquen que su permanencia en el cargo podría interferir en la investigación o permitir la continuidad o reiteración de la falta.

Según el auto, la segunda vuelta presidencial esta programada para el 21 de junio de 2026 y, por eso, la medida se planteó como una forma de impedir que la presunta conducta investigada pudiera reiterarse durante la contienda electoral.

El punto clave: el fuero presidencial

El problema jurídico está en que Petro no es un funcionario ordinario. Al tratarse del presidente de la República, opera un fuero constitucional especial. El auto cita los artículos 175 y 199 de la Constitución, que regulan el trámite de los juicios contra el jefe de Estado y señalan que el presidente no puede ser perseguido ni juzgado durante su periodo sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa.

En términos simples, la ruta constitucional que defienden varios sectores es esta: la Comisión de Acusación investiga, la plenaria de la Cámara decide si acusa y el Senado es el órgano que conoce el proceso contra el presidente. Bajo esa lectura, la suspensión presidencial no dependería de la decisión individual de una representante investigadora, sino de una etapa posterior ante el Senado. La decisión fue cuestionada por sectores políticos y jurídicos que la calificaron de inconstitucional, bajo el argumento de que solo el Senado, después de una acusación aprobada por la Cámara, podría suspender a un presidente.

Entonces, ¿Petro queda suspendido automáticamente?

La respuesta más cuidadosa es: el auto ordena la suspensión provisional, pero su aplicación efectiva queda en medio de una controversia constitucional sobre la competencia de quien la dictó.

Por eso, jurídicamente no es lo mismo decir que “Petro fue suspendido” a decir que “una representante investigadora ordenó suspender provisionalmente a Petro”. La primera frase presenta la separación del cargo como un hecho consolidado, la segunda refleja con más precisión el estado del debate.

El mismo documento intenta resolver esa tensión al sostener que la suspensión no sería una sanción ni un juicio de responsabilidad, sino una medida cautelar, transitoria y disciplinaria. Sin embargo, ese es precisamente el punto discutido: si una herramienta general del régimen disciplinario puede aplicarse directamente contra un presidente, pese a que la Constitución prevé una ruta especial para su investigación y eventual suspensión.

Una decisión inédita en plena campaña

El caso también tiene un peso político evidente. La medida fue dictada a pocos días de la segunda vuelta presidencial y se relaciona con una presunta intervención en política atribuida al mandatario a partir de mensajes difundidos en su cuenta de X entre el 6 y el 9 de junio, según el auto.

Esa cercanía con la jornada electoral aumenta el impacto de la decisión y explica por qué el debate no se limita a una discusión técnica. En la práctica, el país queda frente a dos tesis: una, la de Arizabaleta, que defiende la suspensión provisional como una medida preventiva para proteger la neutralidad en la contienda; y otra, la de quienes sostienen que cualquier suspensión del presidente debe seguir el camino constitucional ante Cámara y Senado.

Mientras no haya una definición institucional sobre la competencia y los efectos del auto, el punto central no es solo si Petro puede o no ser investigado por presunta intervención en política. La discusión de fondo es quién tiene la autoridad para suspenderlo y bajo qué procedimiento.

En ese escenario, la fórmula más precisa es también la más prudente: un auto de la Comisión de Acusación ordenó suspender provisionalmente al presidente Petro, pero la medida quedó sometida a un choque jurídico por el alcance del fuero presidencial y por las facultades reales de una representante investigadora.