“A veces lloraba”: James Rodríguez reveló el doloroso vacío que le dejó su divorcio con Daniela Ospina

James Rodríguez es un futbolista profesional colombiano, ampliamente considerado uno de los talentos más grandes en la historia del deporte del país. Su nombre saltó a la fama internacional durante el Mundial de Brasil 2014, donde se consagró como el máximo goleador del torneo y anotó el legendario gol contra Uruguay que le valió el premio Puskás, lo que impulsó su posterior fichaje por el Real Madrid.

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Recientemente, el querido ’10′ de la selección estrenó su serie documental en Netflix, en la que a lo largo de tres episodios de alta factura visual, la serie traza un arco narrativo que comienza con el sueño de un niño en Envigado y culmina con la leyenda que ha vestido los dorsales más exigentes del mundo.

Además toca uno de los capítulos más complejos y dolorosos de su vida personal: su separación de la empresaria Daniela Ospina y el profundo vacío que le dejó la distancia física con su primogénita, Salomé. A lo largo de la producción, el astro del futbol colombiano ratificó que, a pesar del fin de su matrimonio tras más de seis años de unión, ambos procuraron priorizar la estabilidad de su pequeña por encima de cualquier diferencia.

“Yo voy a ser el padre de Salo siempre. Siempre voy a estar para ella, y con Dani acabamos bien”, afirmó de manera contundente el futbolista, dejando en claro la madurez con la que asumieron el proceso.

El drástico cambio y las lágrimas en la soledad de Madrid

Sin embargo, el camino hacia esa estabilidad no fue sencillo. El alejamiento de Salomé coincidió con uno de los momentos profesionales más complicados y de mayor presión para James en España, afectando severamente su estado de ánimo. El mediocampista rememoró la dolorosa transición de la convivencia diaria a la soledad tras la ruptura.

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“Cuando yo estaba en el Real Madrid, llegaba yo de entrenar y Salo en la puerta esperándome ahí, decía ‘¡Papi!’. Se iba al carro y se tiraba. De un momento a otro, no estar ella y estar yo solo fue un cambio duro, un cambio drástico. A veces lloraba, por Salo. Yo creo que fue más por Salo”, admitió con notable nostalgia frente a las cámaras.

El documental también cuenta con el valioso testimonio de la madre del jugador, María del Pilar Rubio, quien arrojó luz sobre los motivos reales del distanciamiento de la pareja. “Eran muy jóvenes, ya tenían proyectos diferentes, sueños diferentes”, explicó. Además, elogió el rol de Ospina en la crianza compartida, indicando que “afortunadamente, Daniela ha sido una persona que siempre ha intentado y ha tratado de que Salo todos los días hable con su papá”. Incluso, sorprendió al revelar que mantiene un vínculo intacto con su exnuera, a quien definió como “una de mis mejores amigas”.

¿Qué pasó con Daniela Ospina?

Desde aquel mediático divorcio, la expareja ha mantenido una relación cordial en beneficio de su hija. Daniela se estableció con éxito en Miami para liderar su propia marca deportiva. Allí rehízo su vida sentimental y se casó con el empresario venezolano Gabriel Coronel —celebrando su unión civil en 2023 y su boda religiosa en abril pasado—, con quien dio la bienvenida a su hijo Lorenzo.

Por su parte, James experimentó la paternidad por segunda vez con la llegada de Samuel, nacido mediante gestación subrogada. En el plano amoroso, el futbolista ha sostenido otros romances, destacando su noviazgo con la modelo venezolana Shannon de Lima como el más mediático.