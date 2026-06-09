Piter Albeiro pidió a sus seguidores seguir haciendo campaña por De la Espriella: “que nadie esté confiado”

Con la llegada de la segunda vuelta presidencial, la tensión política sigue creciendo en Colombia. La atención ahora está puesta en los millones de votantes que en la primera jornada electoral respaldaron a candidatos distintos a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, un sector que puede resultar decisivo para definir quién llegará a la Casa de Nariño.

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En medio de este panorama, los debates, entrevistas y encuentros entre los aspirantes han tomado una relevancia especial, pues se han convertido en espacios clave para que los ciudadanos conozcan con mayor detalle las propuestas, explicaciones y visiones de país que plantea cada campaña antes de la nueva cita en las urnas.

La campaña, además, ha estado marcada por un ambiente de alta tensión política. En los últimos días, Cepeda y De la Espriella incluso cruzaron acusaciones sobre supuestos planes de autoatentados, sin que hasta ahora se hayan presentado pruebas públicas concluyentes sobre esos señalamientos.

¿Qué dijo José Gaviria sobre la segunda vuelta?

Entre las voces que han reaccionado al actual panorama electoral está José Gaviria, reconocido productor musical y exintegrante del jurado de Factor X, quien se refirió al momento que atraviesa el país y destacó la importancia de no bajar la guardia antes de la votación definitiva.

A través de su cuenta de X, el compositor envió un mensaje directo a sus seguidores y a quienes comparten sus posturas políticas, haciendo un llamado a mantener la participación ciudadana y evitar el exceso de confianza.

“Que todo el mundo siga entusiasmado. Que nadie esté confiado. Estos del PH llevan mucho tiempo sembrando el camino de la truculencia, alimentado por odio”, escribió Gaviria en su publicación.

Su mensaje llega en una etapa en la que las campañas buscan conquistar no solo a sus votantes más fieles, sino también a quienes aún no definen su apoyo o respaldaron otras opciones en la primera vuelta. En ese sentido, cada declaración pública de figuras reconocidas puede terminar alimentando la conversación política en redes sociales.

La segunda vuelta entra en su fase más intensa

La disputa entre Cepeda y De la Espriella también ha estado atravesada por el intento de cada campaña de ampliar su base electoral. En el caso de De la Espriella, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, ha ganado protagonismo en la campaña con un discurso más técnico y orientado a sectores empresariales y votantes de centro, según reportó El País.

Mientras tanto, la discusión pública no solo se ha concentrado en propuestas de gobierno, sino también en símbolos, respaldos, acusaciones y mensajes que se viralizan rápidamente en redes sociales. Incluso la camiseta de la Selección Colombia terminó convertida en tema de debate político durante esta segunda vuelta.

Por eso, el llamado de Gaviria se suma a una conversación más amplia sobre la participación electoral. A pocos días de la votación, ninguna campaña puede dar por asegurado el respaldo ciudadano, y la asistencia a las urnas será determinante para definir el rumbo político del país.