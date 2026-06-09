¿Por fin reconciliación? Beéle y Cara se reunieron para celebrar el cumpleaños de su hijo mayor

Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, es un cantautor barranquillero que ha logrado consolidarse como una de las figuras más frescas y versátiles del género urbano en Colombia. Su estilo musical se distingue por una fusión innovadora que mezcla ritmos del dancehall, el R&B y el pop con la esencia del Caribe, creando una propuesta sonora que lo ha llevado a colaborar con grandes exponentes de la industria.

Más allá de su carrera musical, el barranquillero ha sido blanco de críticas por su vida personal, en especifico por lo ocurrido con su exesposa y madre de sus hijos, la influencer Camila Rodríguez más conocida como Cara. Dicho matrimonio se disolvió tras una infidelidad del cantante con Isabella Ladera, una modelo venezolana, quien también durante un largo tiempo fue blanco de críticas.

Aunque durante más de un año, Cara protagonizó todas las polémicas alrededor del artista, incluyendo demandas en el medio por sus hijos, para el mes de marzo la relación de ambos sería mejor, así lo contó Cara tras volver asistir a los conciertos de Beéle: “Esos días estuve compartiendo con todo el equipo, sobre todo porque una vez fui parte de ellos, entonces qué chimba poder vivir todas esas emociones. También fui una más del público, pero lo más importante es que estuve presente como mamá.”

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Añadiendo: “En ese momento no era Cara, no era Camila, ni tampoco la ex de…; era la mamá de Ethan y Paolo. Él quería que sus hijos estuvieran y ellos estaban felices. Si te mostrara videos, ellos aplaudían y gritaban. A mí se me aguaron los ojos. Fue algo muy emocionante”.

Durante este fin de semana la expareja celebró el cumpleaños número 5 de su hijo Ethan, para sorpresa de muchos, Beéle estuvo presente y poso junto a ambos pequeños, lo que la llamo la atención de los internautas. Varios de ellos aplaudieron el gesto del cantante de estar presente, cuando en anteriores cumplaños de sus hijos no lo estuvo, halagando que ambos hayan podido lograr una relación formal.

“Esa foto refleja la máxima madurez de velar por una infancia feliz para su hijo, es un vínculo que nadie podrá romper, nadie es perfecto, y en medio de todo esto está un padre y una madre dispuestos y es todo lo que está bien en su vida”, “No hay que ser muy inteligente para entender a Cara ella lo único que quería era que el papá de sus hijos estuviera presente en la vida de sus hijos como el padre que es, y fuera de eso ella es mujer y tiene el derecho de tener a su pareja y ser feliz como lo está haciendo ahorita”, son algunos de los comentarios.

¿Quién es el novio de Cara Rodríguez, expareja de Beéle?

La actual pareja de Camila Rodríguez, más conocida como Cara, es el reconocido DJ y productor musical Jake Castro. Paisa que es una figura respetada en la industria urbana, habiendo trabajado estrechamente con artistas de talla mundial como Karol G (formando parte de su equipo técnico en giras internacionales) y colaborando con otros nombres como Feid y Jhay P.

A través de sus redes sociales, la pareja ha mostrado una relación sólida y estable; Jake incluso ha compartido momentos cercanos con los dos hijos de la creadora de contenido, expresando públicamente su compromiso de cuidar y “nunca fallar” a la familia que han formado.