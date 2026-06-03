‘Buen día Colombia’ de RCN en la mira por cómo hablaron de la muerte de amigo de Valentino de ‘La Casa de los Famosos’

El matutino de las mañanas del Canal RCN, ‘Buen día, Colombia’, volvió a recibir distintas críticas en TikTok debido al manejo televisivo que le dieron a un delicado momento emocional en vivo. El episodio involucró al influenciador Valentino, reciente excompetidor del exitoso formato ‘La Casa de los Famosos Colombia’, quien se quebró por completo al profundizar en una trágica noticia de la que no tenía total conocimiento debido al estricto aislamiento que exige el formato de telerrealidad.

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La conmoción por el fallecimiento del joven cantante colombiano Zalek, artista del género urbano que ya venía cosechando éxitos de la mano de figuras de la talla de Elder Dayán y Fanny Lu, sigue muy latente en el país. El deceso del barranquillero fue confirmado el pasado mes de marzo a través de un comunicado emitido por la prestigiosa oficina de prensa de Gus Rincón, luego de sufrir un fatídico siniestro vial en motocicleta.

Los reportes entregados por las autoridades viales indicaron que el accidente ocurrió en horas de la tarde en el barrio Laureles de Medellín, cerca de la canalización del estadio, y aunque el artista recibió atención médica especializada, las heridas terminaron arrebatándole la vida.

Al salir del encierro de ‘La Casa de los Famosos’, Valentino empezó a enterarse de todo lo acontecido en el mundo exterior. Aunque se enteró de la noticia tuvo algunos durante una transmisión en vivo con su excompañera ‘Beba’, fue precisamente en su visita al set de ‘Buen día, Colombia’ donde la realidad de la pérdida lo golpeó de frente cuando la presentadora Ana Karina Soto tocó directamente el sensible tema.

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Al procesar la desgarradora noticia de la partida de quien consideraba un amigo cercano, Valentino no pudo contener el dolor y se quebró en un profundo e inconsolable llanto frente a las cámaras. Sin embargo, lo que desató la furia colectiva de la audiencia no fue el hecho de revivir el suceso, sino la desconcertante reacción del equipo de producción y los presentadores.

Tras unos segundos de incómodo silencio en el set mientras el invitado lloraba, el programa decidió cortar de raíz la intervención emocional para introducir de inmediato una temática completamente ajena, ignorando visiblemente el duelo en vivo del joven.

Para empeorar la situación ante los ojos de los televidentes, la transición de contenidos fue calificada de “insensible”, ya que instantes después del amargo momento de Valentino, una de las conductoras principales del matutino procedió a realizar una sección comercial patrocinada en la que explicaba cómo funcionan y se gestionan los procesos sucesorales tras el fallecimiento de un familiar.

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Para los internautas en redes sociales, la coincidencia y la ligereza con la que el formato pasó de las lágrimas reales de un invitado a la promoción de trámites legales sobre la muerte fue vista como una falta absoluta de empatía por el afán del rating, dejando al programa matutino bajo una severa ola de cuestionamientos sobre los límites éticos en la televisión nacional.