El problema de salud de Andrea Serna que la hace madrugar todos los días

Andrea Serna le reveló sutilmente a sus seguidores que posee una condición médica que la obliga a despertarse a muy tempranas horas de la madrugada como parte de su rutina diaria, indicando que sus días deben empezar un poco más temprano de lo habitual.

La presentadora suele compartir varios detalles de su vida con sus seguidores, desde detalles enfocados en su carrera en el mundo de los medios y las redes sociales, hasta otros más íntimos como sus actividades personales, entrenamientos en el gimnasio y su faceta como mamá.

Pero también aprovecha para compartir con sus seguidores a través de sesiones de preguntas y respuestas. Y es precisamente en esta dinámica que Andrea Serna le reveló a sus fanáticos un complejo padecimiento que tiene, el cual la hace despertarse muy temprano.

Inicialmente, la colombiana habló sobre lo buena que es para madrugar y cuáles son sus técnicas para lograrlo de manera efectiva.

“Tengo como el hábito, pero también me da duro. Pero lo que he descubierto es que no hay que titubear. O sea, sueena la alarma y hay que pararse. Es decir, uno se estira, respira profundo, mira al cielo, ‘gracias Dios por este día que va a comenzar’ y ya, fuera de la cama”, indicó la modelo, dejando ver que mientras más espera en cama, más pereza le da.

Sin embargo, más allá tener cierta facilidad para despertarse, confesó que una condición médica la invita a iniciar su día más temprano, ya que debe tomar un suplemento en ayunas sin el cual no puede comenzar su día a plenitud.

“Yo como no tengo tiroides y tengo que tomarme en ayuna todos los días de mi vida la pastilla de reemplazo de las funciones de la tiroides, siempre tengo que poner la alarma media hora o cuarenta minutos antes de que empiece todo”, reveló Andrea Serna.

También brindó unos detalles respecto a cuándo comienza su rutina ahora que está dedicándose por completo al gimnasio, indicando que su alarma suena a la 5:15 de la madrugada para tomarse la pastilla y esperar unos 45 minutos para empezar con sus actividades.