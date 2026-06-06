Petro explicó a quién quería entregar la bandera en despedida de la Selección pero FCF lo impidió

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a generar debate público tras revelar detalles sobre un episodio ocurrido en el entorno de la Selección Colombia, en el que aseguró que su intención era entregar personalmente la bandera nacional a un integrante del equipo, pero que el protocolo de la Federación Colombiana de Fútbol lo impidió.

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El pronunciamiento del mandatario se da en medio de la atención mediática generada por su relación discursiva con figuras del fútbol colombiano como el capitán James Rodríguez y el técnico Néstor Lorenzo, a quienes ha mencionado en distintas intervenciones públicas.

“Primero la unidad y la paz”: el mensaje inicial a la Selección

En su declaración, el jefe de Estado inició con un mensaje dirigido a la Selección: “Gracias James, primero la Unidad de Colombia y la Paz”, afirmó, resaltando el papel del fútbol como símbolo de cohesión social.

Posteriormente añadió una frase que ha llamado la atención en el debate público: “Recuerden mis palabras al jugar, Lorenzo las entendió”, en alusión al cuerpo técnico del combinado nacional.

El saludo a James y la relación personal mencionada

Petro también hizo referencia a un encuentro con James Rodríguez, señalando que el saludo entre ambos fue “por protocolo”, algo que, según dijo, no es de su agrado.

“James me saludaste por protocolo y no me gusta el protocolo”, expresó el mandatario, quien además aseguró que conoce al jugador desde hace años por un encuentro con su hija cuando era menor de edad.

El presidente añadió que lamentaba que el futbolista no recordara ese episodio, afirmando que su hija “lo adoraba” en ese momento, lo que generó múltiples reacciones en redes sociales.

La bandera que no pudo ser entregada

Uno de los apartes más llamativos del mensaje del mandatario fue su explicación sobre una intención simbólica relacionada con la bandera de Colombia.

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“Quería entregarle la bandera a un trabajador físico del fútbol y lo pedí. Y si hubiera sido James hubiera sido muy bueno, pero el protocolo de la federación lo impidió”, afirmó Petro.

Según su relato, la solicitud fue transmitida a un oficial edecán del Ejército, pero no pudo concretarse debido a los procedimientos establecidos por la Federación Colombiana de Fútbol, que regula los actos protocolarios en los eventos de la Selección.

Este hecho ha reavivado el debate sobre el papel del protocolo en los actos oficiales y la participación de figuras políticas en eventos deportivos de carácter nacional.

Reflexiones sobre el fútbol, el mercado y la sociedad

En su intervención, el presidente también abordó una reflexión más amplia sobre el fútbol profesional y su relación con el sistema económico.

Petro afirmó que en el deporte de alto rendimiento existe una tensión entre la pasión del juego y las dinámicas del mercado. En ese sentido, señaló que la vida de los jugadores de élite está marcada por la exposición pública, la fama y las presiones económicas.

El mandatario mencionó como ejemplo al exfutbolista Diego Maradona, a quien describió como una figura que habría sufrido las consecuencias de la fama y la industria del fútbol.

Críticas a la burocracia y llamado al juego colectivo

Petro también cuestionó lo que considera prácticas de “burocracia y mafias” dentro del fútbol, afirmando que estas estructuras pueden desvirtuar el espíritu del deporte.

En ese contexto, insistió en la importancia del juego colectivo y la humildad como valores fundamentales para la Selección Colombia.

“Jueguen como los jóvenes y niños pobres que fueron del barrio popular, vuelvan al juego en las calles con balones fabricados por las manos, y ganaremos”, expresó.

El presidente reiteró que el éxito deportivo debe basarse en la unidad del equipo, la disciplina y el rechazo a la codicia y la soberbia, elementos que, según él, pueden afectar el desempeño de los jugadores.

Contexto: el gesto de James con Antonella Petro

Las declaraciones del mandatario se conocen en medio de la atención generada por la interacción entre James Rodríguez y Antonella Petro, hija del presidente.

La joven compartió un mensaje que recibió del futbolista a través de redes sociales, en el que este le prometía enviarle una camiseta de la Selección y le agradecía el apoyo.

“Antonella, esa foto va. Adicional cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar”, habría escrito el jugador, según lo publicado por la hija del mandatario en su cuenta de TikTok.

En otro mensaje, James expresó que era momento de unidad de cara a los compromisos de la Selección, lo que fue interpretado como un gesto de cercanía con los aficionados.

Un debate que trasciende lo deportivo

Las declaraciones del presidente Petro han reabierto el debate sobre la relación entre política y deporte, el uso simbólico de la Selección Colombia y el papel del protocolo en los eventos oficiales.

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Mientras tanto, la Selección continúa su preparación deportiva, en medio de una creciente atención mediática que mezcla lo institucional, lo político y lo emocional en torno al equipo nacional.