Laura Acuña habló de situación de salud que padece hace más de una semana, “tengo miedo”

Laura Acuña es una de las presentadoras más conocidas en la industria del entretenimiento, alcanzando así un amplio reconocimiento por su participación en diferentes producciones como lo son ‘Muy buenos días’, ‘La Voz’, ‘Yo me llamo’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ entre otros, donde ha demostrado su carisma y belleza. Actualmente, la bumanguesa está en enfocada en sus hijos y en sus otros proyectos fuera de la televisión, sin embargo, recientemente mencionó los problemas de salud que vive.

Si bien, Acuña suele no revelar mayores detalles cuando de su vida se trata, lo cierto es que en ocasiones busca estar mucho más cerca de sus fans y en medio de una de sus más recientes apariciones la presentadora aseguró que está pasando días difíciles por cuestión de su salud.

“Si alguien tiene, yo no sé, yo no creo que esto sea una gripa, esto es otra cosa, no sé si covid recargado, influenza, pero no sé qué será. Realmente hace mucho tiempo no me sentía así, llegué de viaje el sábado muy mal, pase tres noches, ustedes no se imaginan, hace mucho tiempo, no pasaba noches tan malucas como esas.

Como un dolor de cabeza que de verdad considera la gente que sufre de migraña, no pasa con nada, con ninguna pastilla, aquí seguimos en lo mismo. Hablé con el médico y me dijo, llevas 8 días con esto y debería haber pasado, estoy con antibiótico, me dijo que si no hay mejoría, algún cambio, hay que mandarte otro antibiótico y tengo miedo porque en este momento no estoy sintiendo un cambio atroz (...) Hay preocupación en el ambiente“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Laura Acuña, de ‘Yo me llamo’.

¿Cuántos hijos tiene Laura Acuña, de ‘Yo me llamo’?

Laura Acuña de ‘Yo me llamo’ tiene dos hijos, fruto de su matrimonio con el empresario, Rodrigo Kling. Luego de diferentes métodos para quedar en embarazo debido a la endometriosis que padece, le dieron la bienvenida a su hija mayor, Helena, quien llegó para iluminar sus días y cumplir el deseo de convertirse en madre, aproximadamente 2 años después la presentadora volvió a quedar en embarazo esta vez de Nicolás y actualmente sus pequeños son lo más importante para ella.