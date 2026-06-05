Resultado Lotería de Bogotá: número ganador del sorteo de este jueves 4 de junio

La Lotería de Bogotá realizó un nuevo sorteo este una de las jornadas más consultadas por los apostadores en Colombia, quienes revisan cada semana si el número de su billete resultó ganador.

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De acuerdo con la información oficial del sorteo, el número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá fue:

Resultado de la Lotería de Bogotá

Número ganador: 6439

Sorteo: 136

Los jugadores deben verificar el resultado directamente en los canales oficiales de la Lotería de Bogotá o con el distribuidor autorizado donde adquirieron el billete.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Bogotá?

Si usted tiene el número ganador o alguna aproximación premiada, debe conservar el billete en buen estado, sin tachones, enmendaduras o daños que puedan afectar su validez.

También es recomendable no publicar fotos del billete completo en redes sociales, ya que este documento es el soporte principal para reclamar cualquier premio.

Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben consultar los requisitos directamente con la Lotería de Bogotá o acercarse a los puntos autorizados, según el monto del premio obtenido.

Revise siempre los resultados oficiales

Aunque los resultados suelen circular rápidamente en redes sociales y páginas de apuestas, la recomendación es verificar siempre en los canales oficiales antes de dar por ganador cualquier número.