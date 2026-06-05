¿Quién es la esposa de José Manuel Restrepo, el vicepresidente de Abelardo De La Espriella? Duraron años de novios

Foto Tatiana Céspedes: la historia de amor, fe y servicio de la esposa de José Manuel Restrepo.

Mientras la campaña presidencial avanza y crece el interés por conocer a quienes rodean a las principales figuras políticas del país, una pregunta ha comenzado a despertar curiosidad entre los colombianos: ¿quién es Tatiana Céspedes, la esposa de José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de La Espriella?

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Aunque su nombre ha permanecido alejado de la exposición mediática, su historia está marcada por la construcción de una sólida familia, una carrera profesional independiente y un fuerte compromiso con causas sociales y religiosas.

Una historia de amor que comenzó tras un encuentro inesperado

La relación entre Tatiana Céspedes y José Manuel Restrepo comenzó gracias a una amiga de la universidad que decidió presentarlos cuando él regresaba de una temporada en Londres.

Lo que parecía un encuentro casual terminó convirtiéndose en una historia que ambos han descrito como un verdadero amor a primera vista. Después de cuatro años de noviazgo, decidieron dar el siguiente paso y contraer matrimonio.

Hoy, tras más de dos décadas juntos, continúan compartiendo un proyecto de vida basado en la confianza, el respeto y los valores familiares. De esa unión nacieron sus tres hijos: Julián, Alejandro y María, quienes se han convertido en el centro de su hogar.

Abogada y empresaria: construyó su propio camino profesional

Lejos de limitarse al papel de acompañante de una figura pública, Tatiana Céspedes desarrolló una carrera propia en el ámbito jurídico.

Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho Comercial. Cuando formó su familia junto a Restrepo, tomó una decisión que marcaría su vida profesional: crear su propia oficina de abogados para combinar la maternidad con el ejercicio de su profesión.

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Actualmente dirige una firma especializada en propiedad industrial y registros marcarios, desde donde asesora a empresas y emprendedores en la protección de marcas y activos intangibles.

Según ha explicado en diferentes espacios, su objetivo siempre fue mantener un equilibrio entre el crecimiento profesional y la presencia constante en la crianza de sus hijos.

La fe como eje de su vida

Otro de los aspectos que ha definido la trayectoria de Tatiana Céspedes es su profunda vinculación con la Iglesia Católica.

Durante años, tanto ella como José Manuel Restrepo han participado activamente en procesos de evangelización, formación y acompañamiento comunitario.

Su compromiso religioso también los ha llevado a respaldar iniciativas relacionadas con la defensa de la vida, la dignidad humana y el servicio a poblaciones vulnerables.

Para la pareja, la fe representa una forma de entender el liderazgo y la responsabilidad social más allá de la esfera política.

Compromiso con niños y mujeres vulnerables

Además de su labor profesional, Tatiana ha dedicado parte importante de su tiempo a diferentes proyectos sociales.

Ha trabajado con CRAN, organización enfocada en procesos de adopción y fortalecimiento familiar, así como con la fundación Dejamos Huellas, que desarrolla iniciativas dirigidas a mujeres en condición de vulnerabilidad en Bogotá.

Su participación en estas causas responde a una convicción personal orientada a generar oportunidades para personas que enfrentan situaciones difíciles y requieren acompañamiento para reconstruir sus proyectos de vida.

El dolor que convirtió en una causa social

Uno de los episodios más difíciles para la familia fue el asesinato de Ana María Serrano, sobrina de Tatiana, ocurrido en México.

El caso, que conmocionó a la opinión pública, involucró a la expareja de la joven y reabrió el debate sobre la violencia contra las mujeres.

A partir de esta tragedia, Tatiana ha respaldado distintas iniciativas impulsadas por su familia para promover la educación, la prevención de la violencia de género y la construcción de relaciones sanas entre los jóvenes.

La mujer detrás de José Manuel Restrepo

Aunque hoy muchos la identifican como la esposa de José Manuel Restrepo, la historia de Tatiana Céspedes está construida sobre méritos propios.

Abogada, empresaria, madre de familia y líder social, ha desarrollado una vida enfocada en el servicio, la educación de sus hijos y el trabajo comunitario.

Ahora que el nombre de su esposo cobra protagonismo como candidato a la vicepresidencia de Colombia, ella continúa desempeñando el papel que ha marcado gran parte de su trayectoria: acompañar a su familia, ejercer su profesión y trabajar por las causas que considera fundamentales.

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Su historia refleja que detrás de las grandes figuras políticas también existen personas que han construido su propio camino desde la discreción, la perseverancia y el compromiso con los demás.