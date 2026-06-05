‘La Vuelta la Mundo en 80 risas’ regresa al canal caracol con especial versión: ¿De qué se trata?

Las noches de la televisión colombiana se preparan para llenarse de humor, viajes y mucha pasión futbolera. Caracol Televisión sorprendió a sus televidentes al lanzar el primer adelanto de una de sus producciones más queridas y esperadas por las familias, pero esta vez con un giro temático que promete conectar con la fiebre deportiva que ya se empieza a vivir en todo el planeta: regresa ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’ en una versión especial denominada ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’.

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El formato, que tradicionalmente se ha tomado el horario estelar de los fines de año o los periodos de vacaciones, ha decidido transformar su dinámica habitual para unirse a la coyuntura del Mundial de Fútbol de 2026. En el primer e impactante avance comercial emitido por el canal, se reveló que el programa se enfocará en recorrer las sedes, estadios y ciudades principales que albergarán la máxima cita del balompié internacional, llevando el característico humor colombiano a territorio norteamericano.

El adelanto encendió de inmediato las expectativas de la audiencia al mostrar a una de las duplas más emblemáticas de la televisión nacional. La carismática presentadora Carolina Cruz y el irreverente humorista Pedro González, ampliamente conocido como ‘Don Jediondo’, reaparecieron en las pantallas reportando desde la calurosa ciudad de Houston, Texas, una de las sedes oficiales del torneo.

En las imágenes compartidas se puede ver el divertido contraste entre la elegancia de la modelo vallecaucana y las ocurrencias del comediante boyacense, asegurando que las risas y los choques culturales serán los grandes protagonistas.

El éxito de una fórmula infalible

Este nuevo proyecto busca replicar y superar los excelentes números de audiencia de la última temporada emitida, donde el programa consolidó su liderazgo en el prime time gracias a una mezcla perfecta de crónicas de viaje, datos curiosos y comedia en situaciones cotidianas. El formato general de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’ se ha convertido en un clásico de Caracol por emparejar a reconocidos humoristas del país con destacadas modelos, presentadoras y actrices de la farándula nacional.

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En sus entregas pasadas, figuras como Suso el Paspi, Lokillo, Jeringa y Boyacomán compartieron pantalla con estrellas de la talla de Laura Tobón, Jessica Cediel y Greeicy Rendón.

La esencia del programa radica en sacar a las celebridades de su zona de confort para enfrentarlas a idiomas desconocidos, comidas exóticas y costumbres extrañas en los rincones más diversos del mundo, mientras una mesa de debate en el estudio analiza (y se burla) de cada una de las experiencias vividas en el extranjero.

¿Quién es Flor Cassi de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas?

En su último edición el canal Caracol le apostó por un talento internacional, se trata de Flor Cassi, la cordobesa que nació en 1985, quien ha estado en el mundo del entretenimiento por un largo tiempo. En sus redes sociales acumula casi un millón de seguidores y en el mes de diciembre llegó para conquistar las audiencias colombianas.

Aunque nació y creció en Argentina, Cassi se mudo a México con el fin de impulsar su carrera en el modelaje.Ambito en el que ha logrado ser parre de importantes campañas, en su mayoría de compañías de acondicionamiento físico, incluyendo Evolution Fitness y Total Fit, gracias a su trabajo en el modelajefitness